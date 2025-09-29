Gli “Amici delle Tommaseo” di Busto Arsizio lanciano la “Camminata Color”

Le famiglie dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio, per il terzo anno di fila diventano portavoce della Mobilità Sostenibile.

Infatti, l’associazione “Amici delle Tommaseo”, a suggellare l’impegno dei propri figli nell’ambito della partecipazione della scuola a diverse attività e progetti green ed ecosostenibili, propone per il terzo anno di seguito la camminata non competitiva. L’appuntamento annuale, che vede il coinvolgimento della comunità scolastica e, quindi, di centinaia di persone, tra cui alunni con rispettivi genitori, familiari e amici, andrà ad interessare e sensibilizzare anche le zone immediatamente fuori del centro cittadino, sul tema della mobilità sostenibile: una bella passeggiata, tra diversi quartieri cittadini.

La camminata, quest’anno, sarà una “Camminata Color” che unendo la vivace fantasia dei piccolini dell’infanzia, l’entusiasmo dei bambini della primaria e l’impeto dei ragazzi della secondaria, con il supporto dei disponibili genitori, si tradurrà in un’esplosione di gioia e colore.

L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e dell’IC “Nicolò Tommaseo”, in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza e Mobilità l’Assessorato allo sport, nonché il Mobility Manager del Comune di Busto Arsizio, è per domenica 5 ottobre 2025 con raduno presso il cortile della Scuola Tommaseo in via Sanzio, e, camminando mano nella mano, si svilupperà in un percorso di quasi 4 km, che si concluderà con un momento di festa, con musica e stand gastronomici, presso il campo sportivo A.S.D. Busto81 calcio, in via San Miniato.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare le Autorità cittadine e le FFOO, l’I.C. “Nicolò Tommaseo”, che hanno consentito la realizzazione del progetto ma anche a chi supporta nella relativa attuazione: Parking go, Artecasa Re, Brusatori Architettura e Arredamenti, ASD Busto 81, da sempre al fianco dell’ass. “Amici delle Tommaseo”, particolarmente attenti, non solo alle iniziative di solidarietà sociale ma anche alla tematica green e, quindi alla mobilità sostenibile.

L’Associazione ringrazia sin d’ora anche tutta la cittadinanza per la comprensione e collaborazione.

La Camminata Color è in linea e gode del patrocinio del progetto Green School dell’I.C. “Nicolò Tommaseo” e si ispira alle iniziative del Mobility School dello stesso istituto scolastico bustocco.

Infatti, tutti i bambini e i ragazzi dell’I.C. “Nicolò Tommaseo” e le loro famiglie sono particolarmente sensibili e impegnate nei tempi green e sostenibilità. Per ulteriori informazioni: amicidelletommaseo@gmail.com.