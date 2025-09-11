Gli Anni ’80 tornano a Origgio con un dance party per tutti all’area Corte Fabbrica

Sabato 13 settembre, in occasione della festa patronale l’area Corte Fabbrica ospita una serata dedicata alla musica degli anni ’80. Ingresso gratuito e attività per tutti

Sabato 13 settembre, l’area Corte Fabbrica di Origgio ospiterà un evento dedicato agli anni ’80, nell’ambito della festa patronale. Il Dance Party inizierà alle 21,30 e proporrà una selezione di brani musicali che hanno caratterizzato quel decennio, offrendo un’occasione per ballare e cantare sulle note dei successi più conosciuti.

L’evento prevede un corpo di ballo e uno spettacolo con effetti speciali, insieme alla guida di un vocalist che accompagnerà i partecipanti durante tutta la serata.

L’ingresso è gratuito e sarà disponibile anche del cibo da street food per chi desidera fare una pausa durante la festa.