Gli studenti del Dalla Chiesa di Sesto Calende terzi alle finali nazionali di orienteering

La squadra, composta da Gabriele Marzano, Filippo Pizzi e Tommaso Costa sono arrivati alle spalle delle squadre di Bolzano e Trento. Undicesimo posto assoluto nella classifica individuale per Costa

Orienteering Sesto Calende - Asd Dalla Chiesa

Si sono classificati terzi i tre studenti dell’istituto dalla Chiesa dei sesto calende nella classifica generale di Orienteering. I ragazzi di Sesto si sono posizionati alle spalle delle scuole del Trentino, rimi, e di Bolzano al secondo posto.

Le finali nazionali si sono svolte il 17 e il 18 settembre scorso al Sacro Monte,  nei parchi delle Ville Ponti e Panza a Varese e nei boschi attorno a Tradate. Oltre 150 gli studenti iscritti provenienti da 20 diverse regioni.

La squadra medaglia di bronzo era composta da Gabriele Marzano, Filippo Pizzi e Tommaso Costa. I tre hanno anche chiuso al quarto posto la staffetta che li ha visti impegnati su un percorso di 1,7 chilometri.

All’undicesimo posto assoluto, invece, si è piazzato Tommaso Costa, sempre del Dalla Chiesa nella gara individuale, che ha chiuso con 26 secondi di ritardo rispetto al vincitore. . A dominare la classifica i ragazzi di Trento e Bolzano, due concorrenti veneti e uno proveniente da Ferrara. I ragazzi erano impegnato in un circuito lungo 3,6 chilometri con un dislivello di 60 metri.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
