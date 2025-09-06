Gran Prix Junior Isu, spettacolo sul ghiaccio all’Acinque Ice Arena di Varese
In via Albani tre giorni di gare con giovani talenti da tutto il mondo, in un’atmosfera internazionale tra tifo ed emozioni sul ghiaccio
Atmosfera internazionale al Palaghiaccio di Varese per il Gran Prix Junior Isu di pattinaggio di figura, tre giorni intensi di gare che hanno portato in città atleti e atlete da tutto il mondo.
Galleria fotografica
Salti, coreografie spettacolari, rotazioni mozzafiato ed evoluzioni eleganti hanno incantato il pubblico presente sugli spalti, dove si sono mescolati appassionati, curiosi e i team internazionali con compagni di squadra, allenatori e familiari. Un tifo caloroso ma sempre corretto ha accompagnato le giovani promesse di uno sport che guarda al futuro.
L’evento varesino è stato un vero e proprio antipasto olimpico in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alcune nazionali hanno infatti già scelto l’Acinque Ice Arena di via Albani come base di preparazione per l’appuntamento a cinque cerchi. Tra queste spicca il Giappone, patria di alcuni dei più grandi talenti mondiali del pattinaggio, che proprio a Varese hanno dato un assaggio delle loro potenzialità.
La riuscita del Gran Prix è stata possibile grazie all’impegno della Varese Sport Commission for Winter Games, progetto che coinvolge Camera di Commercio, Comune, Provincia, Federazione e Regione, nato due anni fa per rendere l’impianto varesino un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale del ghiaccio.
I risultati al termine della giornata di gare odierna
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.