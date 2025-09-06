Varese News

Sport

Gran Prix Junior Isu, spettacolo sul ghiaccio all’Acinque Ice Arena di Varese

In via Albani tre giorni di gare con giovani talenti da tutto il mondo, in un’atmosfera internazionale tra tifo ed emozioni sul ghiaccio

gran prix junion pala albani

Atmosfera internazionale al Palaghiaccio di Varese per il Gran Prix Junior Isu di pattinaggio di figura, tre giorni intensi di gare che hanno portato in città atleti e atlete da tutto il mondo.

Galleria fotografica

All’Acinque Ice Arena di Varese terza giornate di gare per il Gran Prix Junior Isu 4 di 13
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare

Salti, coreografie spettacolari, rotazioni mozzafiato ed evoluzioni eleganti hanno incantato il pubblico presente sugli spalti, dove si sono mescolati appassionati, curiosi e i team internazionali con compagni di squadra, allenatori e familiari. Un tifo caloroso ma sempre corretto ha accompagnato le giovani promesse di uno sport che guarda al futuro.

L’evento varesino è stato un vero e proprio antipasto olimpico in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alcune nazionali hanno infatti già scelto l’Acinque Ice Arena di via Albani come base di preparazione per l’appuntamento a cinque cerchi. Tra queste spicca il Giappone, patria di alcuni dei più grandi talenti mondiali del pattinaggio, che proprio a Varese hanno dato un assaggio delle loro potenzialità.

La riuscita del Gran Prix è stata possibile grazie all’impegno della Varese Sport Commission for Winter Games, progetto che coinvolge Camera di Commercio, Comune, Provincia, Federazione e Regione, nato due anni fa per rendere l’impianto varesino un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale del ghiaccio.

I risultati al termine della giornata di gare odierna

Classifica Junior Men

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

All’Acinque Ice Arena di Varese terza giornate di gare per il Gran Prix Junior Isu 4 di 13
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare
Gran Prix Junior terza giornata di gare

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.