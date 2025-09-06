Gran Prix Junior Isu, spettacolo sul ghiaccio all’Acinque Ice Arena di Varese

Atmosfera internazionale al Palaghiaccio di Varese per il Gran Prix Junior Isu di pattinaggio di figura, tre giorni intensi di gare che hanno portato in città atleti e atlete da tutto il mondo.

Salti, coreografie spettacolari, rotazioni mozzafiato ed evoluzioni eleganti hanno incantato il pubblico presente sugli spalti, dove si sono mescolati appassionati, curiosi e i team internazionali con compagni di squadra, allenatori e familiari. Un tifo caloroso ma sempre corretto ha accompagnato le giovani promesse di uno sport che guarda al futuro.

L’evento varesino è stato un vero e proprio antipasto olimpico in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alcune nazionali hanno infatti già scelto l’Acinque Ice Arena di via Albani come base di preparazione per l’appuntamento a cinque cerchi. Tra queste spicca il Giappone, patria di alcuni dei più grandi talenti mondiali del pattinaggio, che proprio a Varese hanno dato un assaggio delle loro potenzialità.

La riuscita del Gran Prix è stata possibile grazie all’impegno della Varese Sport Commission for Winter Games, progetto che coinvolge Camera di Commercio, Comune, Provincia, Federazione e Regione, nato due anni fa per rendere l’impianto varesino un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale del ghiaccio.

