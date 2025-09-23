Grande festa da C’est La Vie: compie dieci anni la “pasticceria boutique” francese di Varese

I frequentatori del centro la conoscono – e la apprezzano – dal periodo del Covid, ma la storia di C’est la vie comincia molto prima. Il laboratorio di Biumo, aperto dieci anni fa dal giovane pastry chef Giacomo Aceti, è cresciuto fino a diventare la boutique di via Carlo Croce 4, nel cuore di Varese. Una piccola cattedrale del dolce, dove la Francia incontra la città giardino con eleganza e un pizzico di follia.

Quest’anno la pasticceria compie dieci anni. E per festeggiare ha scelto una giornata tutta dedicata a clienti, amici e appassionati di dolcezza: sabato 27 settembre. Un’occasione per spegnere le candeline insieme al suo creatore, che ci ha raccontato com’è nato tutto.

Perché portare la Francia a Varese, e perché chiamarla proprio C’est la vie?

«“C’est la vie” è un modo di essere, una frase che ripetevo spesso nei momenti più difficili. La pasticceria francese, rispetto a quella italiana più rustica, ha un tocco nobile. Volevo portare qui questo atteggiamento, questa eleganza. I macaron ne sono l’esempio perfetto: tutti uguali nella forma, ma con colori diversi. Una visione che mi entusiasma, perché io ho una vera mania per i dettagli».

Dal laboratorio di Biumo alla boutique del centro: com’è andata?

«Per i primi cinque anni mi sono dedicato a matrimoni, corsi di pasticceria – che ho ripreso l’anno scorso – e a una piccola vendita diretta. Con il Covid e la chiusura in casa, però, è esploso in me il desiderio di avere uno showroom. Sentivo di non esprimermi appieno. Così ho fatto questa pazzia e ho aperto in centro».

Quali sono le specialità più apprezzate?

«Ormai i macaron sono diventati iconici, ma mi caratterizza anche la pasta sfoglia: i cannoncini che preparo rigorosamente al momento, e la crème tarte. Mi distinguono anche le torte moderne, tutte create da me con giochi di equilibri e sapori: quelle che trovate in boutique sono tutte invenzioni mie. Tengo molto al fatto che non ci sia troppo zucchero e che ci sia armonia tra acidità e dolcezza. Da quando mi sono trasferito in centro, poi, molti mi chiamano “il biscottificio”, perché dalla vetrina si vedono soprattutto i pacchetti dei miei biscotti».

In te c’è ancora un grandissimo entusiasmo per un lavoro che è molto impegnativo. Qual è l’elemento che te lo conserva? Cosa ti piace di più del tuo mestiere?

«Ho iniziato a lavorare a 14 anni. Per me il lavoro è stato pian piano una forma di rivincita personale verso la vita. Mi ci sono dedicato con tutto me stesso, per avere una rivalsa, e ha funzionato. Sono sempre stato un po’ introverso, timido, particolare. Il lavoro è stato la mia salvezza, mi ha dato autonomia fin da giovanissimo. A 19 anni ero già in Germania, in un Sofitel 5 stelle lusso, da cui ho imparato la precisione, la cura del dettaglio, la cultura del lusso e della perfezione. È stato un percorso sfidante ma gratificante nel lungo termine. Quando ho aperto C’est la vie sentivo il bisogno di esprimermi, di far vedere al mondo cosa ero in grado di fare. Superare i miei limiti è stato un percorso lungo, ma proprio questo continua a trasmettermi entusiasmo nel mio lavoro. Ora, in boutique, amo condividere con le persone non solo i dolci ma anche le emozioni: lì si può vivere un momento intimo, in pace. Ho ancora molto da esprimere, e mi piace poterlo condividere».

Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?

«Assolutamente sì: Chiara, che mi ha seguito negli ultimi cinque anni, e Mattia, che è con me da tre. Sono ragazzi splendidi e di grande talento, meritano una menzione speciale».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La festa si aprirà già al mattino, alle 8:30 con la colazione, seguita da un brunch alle 10:00 (su prenotazione) e dal pranzo delle 13:00, organizzato in collaborazione con Vibes.

Il pomeriggio sarà all’insegna del relax e delle suggestioni: alle 15:00 è in programma l’appuntamento con le Merende Slow e la Lettura degli Oracoli, curato da Two Slow Souls (su prenotazione).

Dalle 18:00 spazio all’aperitivo, firmato in collaborazione con Al Buco e Vineria del Croce, per poi arrivare al momento clou della giornata: alle 21:00 la torta in show cooking, simbolo e cuore del decimo anniversario.

Per tutta la giornata sarà attivo anche un laboratorio di decorazione biscotti presso Città del Sole, condotto da Giulia di Bisc8, un’attività pensata per coinvolgere grandi e piccoli. La serata sarà infine accompagnata dalle note della musica acustica dal vivo di Lorenzo Corsalini, che renderanno l’atmosfera ancora più speciale.

Contatti

Pasticceria C’est la vie

Via Carlo Croce, 4, 21100 Varese VA

T: +39 351 451 0243

@:pasticceriacestlavie@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram