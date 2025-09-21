Varese News

Greco: “Bene per un tempo, Vicenza squadra costruita per vincere il campionato”

Il commento dell'allenatore della Pro Patria dopo la sconfitta 3-0 al "Menti": "Nel secondo tempo regaliamo quello che abbiamo regalato diventa impossibile"

calcio pro patria pro vercelli 2-3

«Nel primo tempo abbiamo fatto delle cose buone che potevamo sfruttare molto meglio – ha spiegato Leandro Greco, allenatore della Pro Patria –. Fa parte del nostro percorso di crescita, contro una squadra che veniva da un bel risultato a Cittadella e in un ambiente carico. Siamo stati bravi a limitarli nella prima parte, ma se nel secondo tempo abbiamo regalato troppo e poi diventa impossibile. Il Vicenza è una squadra costruita per vincere il campionato, noi siamo appena all’inizio e dobbiamo accettare anche queste differenze».

«In due mesi di lavoro la squadra ha già fatto vedere segnali importanti, come contro l’Inter – ha aggiunto Greco –. Sotto tanti aspetti caratteriali, di voglia e di sofferenza siamo cresciuti, ma ci mancano ancora dettagli che possono fare la differenza nei momenti chiave. Non siamo stati fortunati: ci mancavano due giocatori importanti, e nelle ultime settimane abbiamo pagato decisioni arbitrali pesanti per il nostro livello. Fa parte del gioco, lo sappiamo, ma è chiaro che su di noi hanno un peso maggiore».

«Dopo un 3-0 è difficile trovare le parole giuste – ha commentato il centrocampista Alessandro Di Munno –. Nel primo tempo abbiamo dimostrato di avere personalità, ci siamo portati più volte nella loro area e abbiamo tenuto bene il campo. Il rammarico è per l’inizio della ripresa, dove siamo calati e abbiamo commesso errori che contro queste squadre paghi subito. Resta però la consapevolezza di aver fatto un buon primo tempo: da lì dobbiamo ripartire, perché possiamo giocarcela con tutti».

Pubblicato il 21 Settembre 2025
