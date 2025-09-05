I controlli della Polizia cantonale sulle strade svizzere dall’8 al 14 settembre
La Polizia ricorda che la velocità elevata è una delle cause principali di incidenti e invita i conducenti a rispettare i limiti
La Polizia cantonale e le polizie comunali del Canton Ticino hanno pubblicato i luoghi in cui si concentreranno i controlli della velocità durante la settimana che va dall’8 al 14 settembre.
«La velocità elevata – sottolinea la Polizia Cantonale – è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».
Dove si effettueranno i controlli
Distretto di Leventina
Polizie comunali
Pollegio
Distretto di Blenio
Polizie comunali
Dongio
Distretto di Riviera
Polizie comunali
Biasca
Iragna
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
Carasso
Gorduno
Bellinzona
Claro
Giubiasco
Distretto di Locarno
Polizie comunali
Verscio
Locarno
Tenero
Gordola
Losone
Vira Gambarogno
Quartino
Arcegno
Ascona
Distretto di Lugano
Polizie comunali
Pazzallo
Pregassona
Ruvigliana
Melano
Savosa
Sonvico
Viganello
Vezia
Villa Luganese
Sorengo
Melide
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Morbio Inferiore
Rancate
Seseglio
Novazzano
Controlli della velocità semi-stazionari
Airolo
Cadempino
Ligornetto
Giumaglio
Controlli eccezionali
La Polizia cantonale ricorda che sono esclusi da questa lista i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.
Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale. Si ricorda che solo la Polizia cantonale ha la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.
