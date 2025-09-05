Varese News

Canton Ticino

I controlli della Polizia cantonale sulle strade svizzere dall’8 al 14 settembre

La Polizia ricorda che la velocità elevata è una delle cause principali di incidenti e invita i conducenti a rispettare i limiti

polizia cantonale

La Polizia cantonale e le polizie comunali del Canton Ticino hanno pubblicato i luoghi in cui si concentreranno i controlli della velocità durante la settimana che va dall’8 al 14 settembre.

«La velocità elevata – sottolinea la Polizia Cantonale – è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».

Dove si effettueranno i controlli

Distretto di Leventina
Polizie comunali
Pollegio

Distretto di Blenio
Polizie comunali
Dongio

Distretto di Riviera
Polizie comunali
Biasca
Iragna

Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
Carasso
Gorduno
Bellinzona
Claro
Giubiasco

Distretto di Locarno
Polizie comunali
Verscio
Locarno
Tenero
Gordola
Losone
Vira Gambarogno
Quartino
Arcegno
Ascona

Distretto di Lugano
Polizie comunali
Pazzallo
Pregassona
Ruvigliana
Melano
Savosa
Sonvico
Viganello
Vezia
Villa Luganese
Sorengo
Melide

Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Morbio Inferiore
Rancate
Seseglio
Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari
Airolo
Cadempino
Ligornetto
Giumaglio

Controlli eccezionali

La Polizia cantonale ricorda che sono esclusi da questa lista i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale. Si ricorda che solo la Polizia cantonale ha la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.