“I giovani hanno tanto da insegnarci”: sul palco di Varese la festa di Tormento per i suoi 50 anni

Tormento ha festeggiato i suoi cinquant’anni sul palco della sua città, Varese, trasformando il campo da football americano dei Gorillas di San Fermo in una cattedrale dell’hip hop.

Grazie all’organizzazione di Blackandblue, al supporto di Tumiturbi e della stessa associazione sportiva, domenica 7 settembre il pubblico ha infatti risposto numeroso e partecipe alla lunga maratona musicale del Rock the Jungle. Nel nome del rap, anche quest’anno il festival della cultura afroamericana ha unito generazioni, sonorità e storie: in apertura i varesini Mofo e gli svizzeri Big Bang Family hanno scaldato il palco, poi sono arrivati due nomi che hanno scritto pagine fondamentali del rap italiano, e molto legati a Varese. Gli Otierre – con Esa, Polare e Vigor – e Tormento, accompagnato da DJ Promo L’Inverso, hanno guidato una serata che ha attraversato trent’anni di beat, funk e Rap di qualità: da La mia Coccinella dei tempi dei Sottotono a La mia parola, brano in gara quest’anno a Sanremo insieme a Shablo, Guè e Joshua.

Pochi minuti prima dell’inizio del festival, Tormento (Massimiliano Cellamaro) ci ha raccontato l’emozione di questa giornata speciale e il suo sguardo sul presente e sul futuro del rap.

Ciao Tormento: prima di tutto auguri! Ieri (sabato 6 settembre) è stato il tuo cinquantesimo compleanno, una giornata speciale che abbiamo visto festeggiata anche qui, tra regali e pensieri dei fan.

Sì, davvero carinissimi. In realtà molti sono amici che vengono spesso ai live, e già solo il loro affetto sarebbe bastato. Oggi poi sono arrivati anche tanti compagni di scuola: un momento incredibile.

Un momento incredibile in un anno davvero importante, che ti ha portato anche a Sanremo. È stato un bel momento per l’hip-hop italiano: ti va di fare un bilancio di questo anno musicale così intenso?

Devo ringraziare Shablo: circa due anni fa ho fatto un featuring nel disco di Guè, da lì abbiamo iniziato a lavorare assieme e ho partecipato anche al suo album Manifesto, un progetto corale a cui abbiamo messo tutti il cuore. Lui ha orchestrato un po’ tutto, anche Sanremo e l’idea di portare Neffa nella serata delle cover, con me, Guè e lui: quattro generazioni di hip hop italiano sullo stesso palco. Shablo è davvero un Re Mida: tutto quello che tocca brilla.

Il Rock the Jungle è una festa della cultura hip hop. Vuoi mandare un messaggio alle nuove generazioni?

È bello che i ragazzi scoprano il rap “pre-internet”, quando avevamo poche videocamere e quindi poche testimonianze. Ma quello che mi colpisce è quanto i giovani abbiano da insegnarci: vivono inchiodati nel presente, con lo sguardo verso il futuro, mentre noi adulti restiamo più legati al passato.

Stasera sul palco ci sono anche gli Otierre con tuo fratello Esa: che ruolo ha avuto per te e per Varese?

Esa è stato il mio maestro, e non solo il mio. Io ero piccolino quando lui, nel 1992-93, portava in tv gli Otierre, la Pina, il rap italiano agli inizi. Ci siamo inventati come farlo: chi ha cominciato prima, come lui, ha trovato le chiavi che sono servite a tutti noi.

A proposito di Esa: prima, durante il sound check, abbiamo visto DJ Vigor con una maglietta di Siamesi Brothers. Che ricordi hai di quel disco con lui?

Un bellissimo progetto. È stato un periodo fantastico. Andavamo spesso ad Amsterdam, dove viveva Shablo, innamorato delle sonorità underground. Siamesi Brothers è proprio un viaggio nell’hip hop più sperimentale, sia nei testi che nei beat, per vedere fino a dove si poteva arrivare.