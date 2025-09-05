I giovani musicisti di Brinzio in concerto
13 Settembre 2025
I giovani musicisti di Brinzio si esibiscono in chiesa parrocchiale per la solennità della Beata Vergine del Rosario.
All’organo Maroni-Biroldi del 1876 Gabriele Cardano, che si alternerà con Tommaso Piccinelli (quest’ultimo anche al sax contralto), alla voce Maria Elisa Piccinelli.
A Brinzio è un settembre in musica…
Ingresso libero.
5 Settembre 2025