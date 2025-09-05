Varese News

Tempo Libero

I giovani musicisti di Brinzio in concerto

All’organo Gabriele Cardano insieme a Tommaso Piccinelli (quest’ultimo anche al sax contralto), alla voce Maria Elisa Piccinelli

I giovani musicisti di Brinzio in concerto
Spettacoli

13 Settembre 2025

I giovani musicisti di Brinzio si esibiscono in chiesa parrocchiale per la solennità della Beata Vergine del Rosario.

All’organo Maroni-Biroldi del 1876 Gabriele Cardano, che si alternerà con Tommaso Piccinelli (quest’ultimo anche al sax contralto), alla voce Maria Elisa Piccinelli.

A Brinzio è un settembre in musica…

Ingresso libero.

Maggiori Informazioni

5 Settembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.