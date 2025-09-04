I Mastini perdono il loro capitano, Andrea Vanetti sottoposto a un’operazione alla spalla

Andrea Vanetti – il capitano dei Mastini Hockey Varese – si ferma. Il suo rientro sul ghiaccio ha confermato i dubbi emersi soprattutto dopo gara 5 dello scorso anno a Caldaro, quando un colpo nel primo tempo lo ha costretto a uscire in anticipo.

Una serie di infortuni precedenti, protratti nel tempo, ha costretto il giocatore dei Mastini (nella foto, con il presidente Carlo Bino) a operarsi, dopo che una TAC ha lasciato pochi dubbi. Purtroppo, la reazione del fisico dopo la ripartenza non è stata quella sperata: un forte dolore alla cuffia della spalla destra ha reso necessario lo stop.

L’operazione avverrà il 25 settembre. Dopo due settimane di riposo assoluto, inizierà la riabilitazione che dovrebbe riportarlo sul ghiaccio. Decisione dura, che ha portato alle lacrime il capitano per parecchi giorni, visto che l’infortunio tra l’altro arriva in un punto molto critico della carriera.

La C di capitano verrà cucita sulla maglia di Marcello Borghi.

Per il gruppo, si tratta di una grande perdita, non solo per l’apporto sul ghiaccio: di fatto, Varese perde il suo faro. Vanetti ha confermato la sua vicinanza alla squadra e sarà sempre presente nello spogliatoio, anche se non sarà la stessa cosa.

In una sua profonda riflessione, ha espresso grande serenità e positività riguardo al gruppo, a partire dai giovani che sono entrati in punta di piedi, grazie soprattutto, come lui stesso ribadisce, al lavoro dell’allenatore. Il giocatore non sarà ‘sostituito’ con un nuovo acquisto in termini di giocatori di movimento. Osservando il lato positivo della cosa, forse l’unico, sarà interessante registrare la reazione del gruppo che il loro Capitano lo potranno osservare solo al di là della balaustra.