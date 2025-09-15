I mercatini di Via Manzoni animano il centro storico di Gallarate
Ci saranno trenta artigiani selezionati, che proporranno accessori per la casa e la persona fatti a mano e di alta qualità e creazioni artistiche originali, e stand dedicati al miele e ai suoi derivati
Domenica 21 settembre, dalle ore 10:00 alle 18:00, il centro storico di Gallarate si trasformerà in un vivace spazio di incontro e socialità con l’appuntamento con “I Mercatini di Via Manzoni”.
La manifestazione porterà nel cuore cittadino trenta artigiani selezionati, che proporranno accessori per la casa e la persona fatti a mano e di alta qualità e creazioni artistiche originali. Accanto alle bancarelle di artigianato, sarà possibile trovare anche stand dedicati al miele e ai suoi derivati, arricchendo così l’offerta per i visitatori. (immagine generica, generata con intelligenza artificiale)
L’iniziativa, alla sue seconda edizione autunnale, e al suo terzo appuntamento cittadino contando anche la scorsa edizione natalizia, dopo il grande successo registrato lo scorso anno, si propone non solo come occasione di shopping e scoperta, ma anche come momento di valorizzazione della città, favorendo la partecipazione dei cittadini e la promozione delle attività locali.
L’evento è organizzato da Naga – Comitato Commercianti del centro cittadino e Fiera Artigiani, con il patrocinio del Comune di Gallarate, e il supporto del Distretto Urbano del Commercio e di Ascom Gallarate.
Un’iniziativa che unisce tradizione, qualità e socialità, con l’obiettivo di far vivere il centro come luogo di comunità.
