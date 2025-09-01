I voti alla Pro: Giudici ancora sugli scudi, difesa in difficoltà contro La Gumina

ROVIDA 6 – Nel primo tempo ha salvato i suoi in avvio su La Gumina, poi non ha potuto nulla sul primo gol, perché La Gumina ha calciato da posizione molto ravvicinata, mentre sul secondo gol ce l’ha messa tutta, ma la punizione di La Gumina era ben angolata.

Galleria fotografica Inter Under 23-Pro Patria. Le immagini del match 4 di 35

VITI 5,5 – Nel primo tempo soffre le costanti incursioni di Spinaccé e i movimenti di La Gumina.

(Reggiori 6,5 – Con il suo ingresso la Pro Patria è diventata molto più solida in difesa e lui ha contribuito con chiusure preziosissime).

ALIATA 6 – Fatica anche lui nel primo tempo, ma è migliorato col passare dei minuti, dimostrando personalità al debutto.

MOTOLESE 5 – Come contro la Pro Vercelli si è fatto sorprendere in occasione del primo gol dal movimento dell’attaccante.

GIUDICI 7 – Grande partita dell’ex Lecco che anche nel primo tempo è stato uno di quelli che si è fatto vedere di più in avanti. Nel secondo ha segnato il gol dell’2-1 e ha sfiorato la doppietta nel finale.

DI MUNNO 6,5 – Fatica nel primo tempo, ma nel secondo è cresciuto molto e si è reso protagonista di alcuni recuperi interessanti, come quando ha intercettato un pallone sulla trequarti dopo un errore in uscita nerazzurro e servito un cioccolatino per Citterio che però non ha capitalizzato.

FERRI 6 – Meno brillante rispetto alla prima di campionato, ma comunque ha lottato e contribuito alla crescita della squadra nella ripresa.

ORFEI 6,5 – Ottimo contributo del 7 con traversoni ficcanti e con alcune belle sovrapposizioni che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria.

(Schiró 6,5 – Arrivato da neanche ventiquattro ore e già stava per lasciare il segno con la bellissima giocata personale con la quale ha servito uno splendido pallone a rimorchio per Giudici, che per poco non ha siglato il gol vittoria).

AUCI SV – Debutto complicato per il classe 2007, costretto ad uscire al 36’.

(Dimarco 6,5 – Esordio molto convincente con diverse sgroppate sulla sinistra e con cross interessanti, come quello che ha portato al pareggio).

MASTROIANNI 6,5 – Dopo un primo tempo sottotono, nel secondo gli è bastato un pallone per graffiare il match da grande bomber.

RENELUS 7 – Prestazione molto buona che ha confermato le buone impressioni dell’esordio. Autore di diversi spunti offensivi, soprattutto in occasione del gol di Giudici dove si è bevuto la difesa dell’Inter U23, prima di servire il 27 che ha dovuto solo spingere il pallone infondo al sacco.

(Citterio 6,5 – Un buon ingresso per il centrocampista che è sempre molto pericoloso negli inserimenti senza palla, come in occasione del pareggio, quando serve l’assist di testa per Mastroianni).

ALL. GRECO 6 – Dopo un primo tempo complicato nel secondo i tigrotti sono entrati in campo con un piglio diverso e recuperano due gol all’Inter U23. Le mosse dalla panchina si sono rivelate azzeccate.