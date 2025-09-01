Brunello
Il 4 ottobre si va in Franciacorta con la Pro Loco di Brunello: aperte le iscrizioni alla gita alle cantine
L’associazione propone un’escursione in Franciacorta con un ricco programma tra cantine, natura e tradizione. Prenotazioni aperte fino al 19 settembre, ecco come fare
Una giornata all’insegna del buon vino, dei paesaggi collinari e della convivialità. È quanto propone la Pro Loco di Brunello con la gita alle cantine della Franciacorta, in programma per venerdì 4 ottobre 2025. L’escursione prevede la visita a tre realtà vinicole del bresciano, con partenza alle ore 7.00 e rientro in serata.
Un’occasione per esplorare uno dei territori simbolo della produzione vinicola italiana, con momenti di degustazione, scoperta del processo produttivo e un pranzo conviviale incluso nel programma.
Il programma: tre tappe nel cuore della Franciacorta
Il tour toccherà tre cantine di riferimento nella zona:
Cantina Al Rocol, Ome (BS)
Cantina La Fiorita, Ome (BS) – pranzo con menù turistico
Cantina Montina, Monticelli Brusati (BS)
Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le tecniche di vinificazione, visitare le strutture e assaggiare i prodotti tipici del territorio. Per il pranzo è possibile segnalare eventuali intolleranze alimentari, da comunicare preventivamente all’organizzazione.
Quote e iscrizioni
La quota di partecipazione varia in base alla fascia di età e all’iscrizione alla Pro Loco. È richiesta una caparra di 20 euro al momento della prenotazione.
Soci: 115 €
Non soci: 120 €
Minorenni: 65 €
Bambini (dagli 8 anni): 47 €
Le iscrizioni si raccolgono fino al 19 settembre, contattando direttamente i referenti ai numeri:
393 9252919 – 339 4124431