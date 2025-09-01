Il 4 ottobre si va in Franciacorta con la Pro Loco di Brunello: aperte le iscrizioni alla gita alle cantine

L’associazione propone un’escursione in Franciacorta con un ricco programma tra cantine, natura e tradizione. Prenotazioni aperte fino al 19 settembre, ecco come fare

Una giornata all’insegna del buon vino, dei paesaggi collinari e della convivialità. È quanto propone la Pro Loco di Brunello con la gita alle cantine della Franciacorta, in programma per venerdì 4 ottobre 2025. L’escursione prevede la visita a tre realtà vinicole del bresciano, con partenza alle ore 7.00 e rientro in serata.

Un’occasione per esplorare uno dei territori simbolo della produzione vinicola italiana, con momenti di degustazione, scoperta del processo produttivo e un pranzo conviviale incluso nel programma.

Il programma: tre tappe nel cuore della Franciacorta

Il tour toccherà tre cantine di riferimento nella zona:

Cantina Al Rocol, Ome (BS)

Cantina La Fiorita, Ome (BS) – pranzo con menù turistico

Cantina Montina, Monticelli Brusati (BS)

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le tecniche di vinificazione, visitare le strutture e assaggiare i prodotti tipici del territorio. Per il pranzo è possibile segnalare eventuali intolleranze alimentari, da comunicare preventivamente all’organizzazione.

Quote e iscrizioni

La quota di partecipazione varia in base alla fascia di età e all’iscrizione alla Pro Loco. È richiesta una caparra di 20 euro al momento della prenotazione.

Soci: 115 €

Non soci: 120 €

Minorenni: 65 €

Bambini (dagli 8 anni): 47 €

Le iscrizioni si raccolgono fino al 19 settembre, contattando direttamente i referenti ai numeri:

393 9252919 – 339 4124431