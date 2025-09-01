Il 5 settembre lo sciopero dei treni in tutta Italia, il 6 tocca agli aeroporti, a Easyjet e WizzAir
Dopo la pausa per Legge nel mese di agosto, riprende il calendario delle proteste. Che riguarda sia i treni, che i trasporti nelle città, che quelli negli aeroporti, compresi Linate e Malpensa
Dopo la pausa per Legge nel mese di agosto, ripartono gli scioperi nei trasporti, a cominciare da quelli nel settore ferroviario.
Primo stop quello previsto tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre e proclamato dal Sindacato Generale di Base.
L’astensione è prevista per 21 ore, dalle 21 di giovedì alle 18 del venerdì: sono coinvolti sia il settore merci che passeggeri.
Lo sciopero potrà generare ripercussioni anche al servizio Regionale, Suburbano, Malpensa Express gestito da Trenord.
Secondo la nota di Trenord “giovedì 4 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.). Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”.
Quanto alla lunga percorrenza Trenitalia e Italo garantiranno alcuni treni: l’elenco dei treni garantiti di Trenitalia è qui, quello di Italo invece è qui.
Dal 6 settembre invece tocca allo sciopero del settore aereo
Il 6 settembre parteciperanno i lavoratori delle compagnie aeree Easyjet e Volotea (per tutta la giornata) e di WizzAir (per quattro oredalle 12:00 alle 16:00).
È previsto uno sciopero di 24 ore della società Swissport (servizi di terra a Ita Airways) a Milano Linate, proclamato dalla Uilt. Mentre nella stessa data ci sarà a Milano Malpensa lo sciopero di quattro ore, dalle 12 alle 16, dei lavoratori della Dussman, che si occupano delle pulizie: una vertenza “calda” che ha visto già diverse giornate di assemblee e cortei dentro il Terminal 1.
Sempre il 6 sono previsti scioperi nelle società di gestione dei bagagli e della vigilanza negli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, Roma, Firenze, Pisa e Catania, sempre dalle 12:00 alle 16:00.
È poi già in programma un secondo sciopero nazionale, indetto dalla Cub Trasporti per il 26 settembre e riguarderà invece sia gli operatori di terra sia quelli di volo. Nella stessa data è previsto anche un secondo sciopero dei lavoratori di Volotea.
Infine il 15 settembre sono previsti dei trasporti pubblici scioperi in varie città, in particolare a Roma, in Toscana e Liguria (sciopero anche in Gest, il gestore della tranvia di Firenze). Il 22 invece in Emilia Romagna.
