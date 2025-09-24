Il Basement riapre le sue porte, Gianluca Gazzoli intervista Sofia Goggia

Il Basement riapre le sue porte! Da giovedì 25 settembre prende il via la nuova stagione di Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli che, episodio dopo episodio, ha trasformato la semplicità di una chiacchierata in uno dei progetti editoriali più ascoltati e seguiti d’Italia.

A inaugurare questo nuovo viaggio sarà un’ospite speciale: Sofia Goggia. Regina delle piste e simbolo di determinazione, la campionessa italiana ai microfoni di Passa dal BSMT ripercorre sfide, vittorie e cadute, raccontando non solo la sua carriera sportiva ma anche il lato più intimo e umano di chi vive costantemente in equilibrio tra ambizione, sacrificio e resilienza. Un dialogo intenso, che mette in luce la forza dell’atleta e la fragilità della persona, con lo sguardo già proiettato verso il sogno di Milano-Cortina 2026, prossima grande tappa della sua straordinaria avventura.

Passa dal BSMT non è soltanto un podcast: è diventato un luogo di incontro, riflessione e ispirazione. Dopo 293 episodi, 4 anni, 432 ore e 26 minuti di chiacchierate e con oltre 28 milioni di ascolti su Spotify (dove ha raggiunto il primo posto nella classifica “Top Podcast” ed è stato a lungo nella Top5 dei podcast più ascoltati), più di 32 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 27 milioni di like su TikTok, 422 mila follower su Instagram e una community in continua crescita, il progetto ha saputo intercettare il desiderio di un pubblico che vuole storie autentiche, conversazioni sincere e punti di vista inediti. Nel Basement non ci sono filtri né scalette rigide: solo la curiosità di scoprire chi c’è dall’altra parte. È questo equilibrio di leggerezza e profondità a rendere ogni puntata un’esperienza unica.

Dal debutto nell’aprile 2022, sono passati dall’headquarter di Gianluca Gazzoli protagonisti italiani e internazionali dello spettacolo, dello sport, della cultura per condividere storie e riflessioni. Tra le tante voci ospitati – solo per citarne alcune – Valentino Rossi, Matt Damon, Roberto Baggio, Jovanotti, Carlo Conti, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Ben Affleck, Mika, Giorgia, Cesare Cremonini, Mondo Duplantis, Amadeus, Selvaggia Lucarelli, Milena Gabanelli, Javier Zanetti, Ultimo, Paolo Bonolis, Jared Leto, Marco Belinelli, Daria Bignardi.

Ora il Basement è pronto a riaccendere i microfoni per scrivere un nuovo capitolo, con ospiti ancora più sorprendenti. E l’invito resta lo stesso: Passa dal BSMT!

GIANLUCA GAZZOLI

Gianluca Gazzoli è un podcaster, speaker radiofonico, conduttore televisivo e content creator. Tra i nuovi volti del mondo dello spettacolo e di una nuova generazione di presentatori, da sempre assiduo praticante e grande appassionato di sport, ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che lo aiutano a raccontare storie e ciò che lo circonda in totale libertà. Oltre al suo programma in diretta su Radio Deejay, Gazzology, e le sue partecipazioni ad alcuni programmi di successo su Rai 2, Dmax e Sky, Gianluca ha creato il BSMT, un progetto creativo, fisico ed editoriale totalmente indipendente che sviluppa insieme al suo team di collaboratori.