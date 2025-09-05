Il campionato del Varese inizia contro l’Imperia: “Vogliamo partire con tre punti”

Dopo la gara di Coppa Italia è tempo di campionato per il Varese, che sarà atteso sabato 6 settembre (ore 16) allo stadio “Riboli” di Lavagna contro l’Imperia. I nerazzurri liguri, che hanno iniziato in ritardo la stagione dopo un estate di grandi incertezze, non hanno a disposizione lo stadio “Ciccione” e così devono ripiegare sulla riviera di Levante per le prime gare della stagione.

In casa Varese c’è grande attesa per il primo passo del lungo campionato. Mister Andrea Ciceri ha espresso la volontà di partire con il piede giusto, lasciandosi alle spalle l’amarezza per la recente eliminazione. «Ci ha dato diversi spunti e anche un po’ di amarezza per l’eliminazione, che non siamo stati sicuramente contenti di subire, ma che ci porta un senso di rivalsa. Arriviamo da una non qualificazione e vogliamo cominciare questa stagione dando soddisfazioni a noi, alla società e ai tifosi».

«Penso che i ritmi potrebbero essere alti da subito. Il tema della resistenza e della brillantezza fisica sarà importante nel proseguo della partita, e cercheremo di mantenerla più a lungo possibile. La scorsa domenica ci ha penalizzato, ma speriamo di gestire meglio la condizione durante l’incontro. Guerini e Barzotti sono pienamente recuperati e a disposizione, così come un parziale rientro di Tentoni. Non siamo al completo, ma possiamo contare su una rosa più nutrita rispetto alla scorsa settimana».

«Una delle note più positive di domenica è stata la vicinanza del pubblico. I giocatori erano emozionati nel giocare con una coreografia e un sostegno così importanti. Comincia ufficialmente il nostro percorso, e spero di essere all’altezza della responsabilità. L’obiettivo principale è dare sempre il massimo, non mollare mai, sudare la maglia e provare a raccogliere più punti possibile su ogni campo. Domani quindi vogliamo i tre punti».

DIRETTAVN

La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 16.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.