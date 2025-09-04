Varese News

Il capitano Francesca Failla va a Cosenza dopo 2 anni di successi nella tutela ambientale e forestale a Varese

Dopo aver lasciato la provincia di Varese, si appresta a intraprendere una nuova sfida presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza

Francesca Failla

Il Capitano Francesca Failla ha concluso un periodo significativo di servizio come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri nel Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Varese e nel Nucleo CITES di Somma Lombardo, dopo due anni di guida. Durante il suo comando, ha svolto un ruolo cruciale nel contrasto agli illeciti ambientali e forestali, contribuendo in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente e alla difesa della biodiversità.

Alcune delle operazioni più rilevanti sotto la sua guida includono interventi contro il traffico illegale di specie protette, con il sequestro di oggetti in avorio, attività di contrasto alla contraffazione e protezione del marchio “Made in Italy”, come nel caso del sequestro di miele privo di corretta etichettatura, e la lotta contro l’uso illegale di borse di plastica ultraleggere, con il ritiro dal mercato di prodotti non conformi.

Inoltre, il Capitano Failla si è distinta per il suo impegno nella sensibilizzazione e nella formazione delle nuove generazioni, organizzando incontri con gli studenti delle scuole locali per promuovere il rispetto dell’ambiente e delle normative legate alla tutela del territorio.

Ora, dopo aver lasciato la provincia di Varese, si appresta a intraprendere una nuova sfida presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, dove potrà applicare l’esperienza maturata durante il suo incarico, continuando a proteggere la natura e a promuovere la legalità ambientale.

Pubblicato il 04 Settembre 2025
