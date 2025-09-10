Varese News

Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” presenta la sua attività, porte aperte il 13 settembre

La sede dell'istituto di via Garibaldi, 4 aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi

Riprendono le attività del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese che ha predisposto un articolato progetto didattico-artistico in collaborazione con prestigiosi Conservatori convenzionati, tra cui il Conservatorio di Como, il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, il Conservatorio di Gallarate e il Conservatorio di Pavia.

E’ in fase di definizione la convenzione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra della Città del Vaticano Sede a Milano.
Il progetto didattico-artistico comprende un’ampia offerta formativa per l’anno 2025-26: diversi appuntamenti musicali, gruppi di musica d’assieme e borse di studio assegnate da vari enti ad allievi del Civico Liceo Musicale.
Per presentare tutte queste attività è stato organizzato un Open Day sabato 13 settembre, dalle ore 16.00 alle 18.30. La sede dell’istituto di via Garibaldi, 4 aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Liceo all’indirizzo mail segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com o visitare il sito web musicapervarese.it

Informazioni:
www.comune.varese.it
www.musicapervarese.it

Pubblicato il 10 Settembre 2025
