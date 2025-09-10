Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” presenta la sua attività, porte aperte il 13 settembre

Riprendono le attività del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese che ha predisposto un articolato progetto didattico-artistico in collaborazione con prestigiosi Conservatori convenzionati, tra cui il Conservatorio di Como, il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, il Conservatorio di Gallarate e il Conservatorio di Pavia.

E’ in fase di definizione la convenzione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra della Città del Vaticano Sede a Milano.

Il progetto didattico-artistico comprende un’ampia offerta formativa per l’anno 2025-26: diversi appuntamenti musicali, gruppi di musica d’assieme e borse di studio assegnate da vari enti ad allievi del Civico Liceo Musicale.

Per presentare tutte queste attività è stato organizzato un Open Day sabato 13 settembre, dalle ore 16.00 alle 18.30. La sede dell’istituto di via Garibaldi, 4 aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Liceo all’indirizzo mail segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com o visitare il sito web musicapervarese.it

Informazioni:

www.comune.varese.it

www.musicapervarese.it