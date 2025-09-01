Il Comitato Salviamo gli Alberi torna a chiedere una Valutazione Ambientale per il nuovo palazzetto di Gallarate

Il Comitato “Salviamo gli Alberi di Gallarate” torna a farsi sentire. Nel pomeriggio di lunedì 1 settembre una delegazione si è recata all’ufficio tecnico del Comune, al Broletto, per chiedere formalmente una risposta alla richiesta di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) sul progetto del nuovo Palazzetto dello Sport, che sorgerà in via Benedetto Croce, tra la piscina e il nucleo vecchio del popoloso quartiere.

La richiesta era stata presentata lo scorso 8 agosto, ma da allora – denunciano i rappresentanti del comitato – non è arrivata alcuna risposta ufficiale.

«Abbiamo deciso di salire in delegazione perché dall’8 agosto non abbiamo ricevuto alcuna risposta alla nostra istanza, per cui chiediamo una risposta scritta e motivata» spiega Olivia Pastorelli, una delle portavoce del comitato, «Sappiamo che ci sono state le vacanze estive, ma nel frattempo i lavori sono già partiti. Quando oggi abbiamo chiesto una risposta scritta ci è stato detto che sarà inviata, ma non sono stati indicati tempi precisi. Informalmente si è parlato di aggiornamenti ogni quindici giorni».

Il comitato contesta non solo il silenzio da parte degli uffici, ma anche l’atteggiamento del sindaco Cassan9. «Il sindaco non ci prende in considerazione e ci deride sui social, senza affrontare il problema» attacca Angela Greco, altra componente della delegazione. «Qui si distruggono campi da calcio esistenti per costruire un impianto in una via stretta e a ridosso di un quartiere popolare. Inoltre non si considera nemmeno la vicinanza con un’area naturalistica di pregio».

Un anfibio raro e un’area umida ignorata

Tra le principali criticità segnalate dal Comitato c’è la presenza, a circa cento metri dal cantiere, di una zona umida nel bosco che rientra in un progetto di tutela e ripopolamento del Pelobate fosco insubrico, una rara specie di anfibio autoctono della Pianura Padana.

«Non è solo questione di alberi – aggiunge Greco – ma di tutela dell’ambiente e del territorio, che va ben oltre il singolo progetto. I documenti progettuali ignorano completamente questa zona, nonostante l’importanza dell’habitat».

Se infatti lo stagno principale che ospita il pelobate si trova in territorio di Arsago, anche a Gallarate sono presenti aree umide, non distanti dalle case della “vecchia Moriggia”: sono le pozze paludose che un tempo erano note come “ghiacciaie” dagli abitanti di Crenna, che lì tagliavano lastre di ghiaccio per conservare gli alimenti.

“Una VIA può essere utile a tutti”

Foto marzo 2021

Il Comitato non esclude che una Valutazione d’Impatto Ambientale possa anche dare esito positivo, ma ribadisce che proprio per questo sarebbe utile avviarla in maniera trasparente. «Noi non possiamo stabilire a priori l’esito della VIA – aggiunge Olivia Pastorelli – potrebbe essere anche rassicurante, dire che l’impatto è sostenibile. Una valutazione potrebbe risultare positiva anche per chi sostiene il progetto, crediamo che la responsabilità ambientale possa essere un valore trasversale. Nessuno dovrebbe avere paura di una verifica tecnica».

Infine, il gruppo esprime preoccupazione anche per gli effetti sul bilancio comunale e la qualità della vita: «Questo progetto toglierà risorse alle manutenzioni, di cui c’è grande bisogno, e creerà un disagio aggiuntivo alla città», dice Camilla Colombo. È un elemento che è stato richiamato anche dalle opposizioni politiche in città, vista la rilevanza dei mutui accesi per l’opera.

Il Comitato incalza tutte le forze politiche: «Quando abbiamo presentato la richiesta di VIA abbiamo inviato a tutti i consiglieri, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte».