Il Comune di Carnago lancia il nuovo canale WhatsApp dell’area “Servizi alla persona”

In questi giorni il Comune di Carnago ha attivato un nuovo canale WhatsApp ufficiale dedicato ai Servizi alla persona, con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento rapido, chiaro ed affidabile per restare aggiornati sulle principali iniziative in ambito sociale, educativo e culturale.

Questo canale nasce anche dalla volontà di contrastare la disinformazione che talvolta si incontra sul web e sui social, offrendo ai cittadini contenuti verificati, con fonti certe e provenienti direttamente dall’amministrazione comunale o da altri enti pubblici erogatori di benefici sociali o attività culturali.

Chi si iscriverà riceverà aggiornamenti su:

Iniziative sociali, come giornate di screening gratuiti, progetti di supporto per anziani e persone fragili o erogazione di contributi sociali attraverso bandi pubblici.

Eventi per famiglie, bambini e giovani, come letture animate, laboratori creativi, percorsi educativi e incontri formativi.

Proposte culturali, tra cui presentazioni di libri, mostre, visite guidate e attività promosse dalla Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”, dalla Pro Loco e da altri enti locali.

Progetti per il benessere della comunità promosse anche dai comuni limitrofi aderenti al Piano di zona di Azzate.

Ma come funziona il nuovo canale? Il canale è a “senso unico”: i messaggi sono inviati dal Comune di Carnago e non sono previste risposte da parte degli iscritti. In questo modo si garantisce una comunicazione ordinata, priva di spam, affidabile e sempre aggiornata.

Per iscriversi è sufficiente:

1. cliccare su questo link: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7E3jHB4hdR8JiQk20a

2. ricordarsi di mantenere sempre attive le notifiche verificando che la campanella in alto a destra non sia barrata.

Per informazioni gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Carnago continueranno a

rispondere ai seguenti indirizzi:

PEC: comune.carnago@pec.it

Istruzione e segretariato sociale: segretariatosociale@comune.carnago.va.it

Assistente Sociale: servizisociali@comune.carnago.va.it