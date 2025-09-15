Il lunedì in diretta di Radio Materia tra cinema e girasoli

Lunedì a Radio Materia riprendono le dirette pomeridiane che vi terranno compagnia dalle 16,30 alle 18,30. Due gli appuntamenti con personaggi del territorio che vi racconteranno le loro storie di associazione o personali. Oggi parliamo di cinema con Gabriele Cigna di Filmstudio 90 e di agricoltura con Giovanni Pozzi Repossini Lampugnani. Ascolta su www.radiomateria.it.

Soci All Time

Alle 16,30 partiremo con la rubrica dedicata alle associazioni del territorio, organizzata in collaborazione con CSV Insubria. Oggi ospiteremo una realtà storica come quella di Filmstudio 90, il cineclub che organizza rassegne cinematografiche diventate ormai parte integrante della vita sociale di Varese. Adelia Brigo intervisterà Gabriele Cigna.

Chi l’avrebbe mai detto

La rubrica delle 18,00, dedicata alle persone che passano a trovarci nel nostro spazio libero di Varesenews, ospita un imprenditore agricolo di Cerro Maggiore che ci racconterà della filosofia che sta dietro alla Cantalupa, storica azienda agricola specializzata nella coltivazione del frumento per la Mulino Bianco ma che (più recentemente) ha aperto una parte dei suoi terreni coltivati a girasole a chiunque ami questo bellissimo fiore dando la possibilità di poterne cogliere uno e portarlo a casa. Leda Mocchetti di Legnanonews intervisterà Giovanni Pozzi Repossini Lampugnani.