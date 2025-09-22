Il lunedì pomeriggio in diretta è tra libri e maratoneti che spingono carrozzine

La settimana di Radio Materia riparte con le nostre trasmissioni del pomeriggio che vi faranno compagnia tra storie di associazioni e storie delle persone che vengono a trovarci qui a Materia Spazio Libero. Alle 16,30 vi porteremo in studio l’associazione Burritos Aps con Laura Branchini per Soci All Time mentre alle 18 ospiteremo a Chi l’avrebbe mai detto Francesco Mininni, conosciuto come il Rompicoach. Lasciatevi ispirare da queste storie

Soci All Time (16,30)

Puntata particolare quella di oggi. La rubrica realizzata in collaborazione con CSV Insubria ospiterà Laura Branchini che ci racconterà come è nata l’associazione, i corsi, le iniziative letterarie e le creature che, nel tempo, hanno preso vita come La libreria degli Asinelli e la casa editrice.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

Il giornalista di Varesenews Alessandro Guglielmi intervisterà Francesco Mininni, conosciuto come il Rompicoach, è un mental coach e ultramaratoneta. Ha concluso per ben cinque volte la 100 km del Passatore e numerose maratone. Corre per l’Atletica Gavirate e sostiene la ricerca sulla sindrome di Rett con ProRett. La sua particolarità? È un pilota di carrozzine: spinge ragazzi con disabilità durante le gare, aiutandoli a provare l’emozione e la gioia dello sport. Il suo sogno è portare nelle scuole, negli oratori e ovunque ci sia bisogno il messaggio che ognuno è speciale a modo suo e che insieme, facendo squadra, si possono realizzare imprese incredibili.

