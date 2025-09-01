Il martedì in diretta di Radio Materia tra C.A.O.S. e canzoni italiane in tedesco

Il martedì pomeriggio su Radio Materia è dedicato al territorio e alle storie che ci propone e che ci piace raccontare. Due gli appuntamenti su www.radiomateria.it che vi terranno compagnia alle 16,30 e alle 18.

Soci All Time

Alle 16,30 andrà in onda Soci All Time, il nostro spazio dedicato alle associazioni e all’importante ruolo di collante sociale che hanno. Con noi ci sarà Adele Patrini che presenterà l’associazione C.A.O.S. della quale è presidente e molto altro.

L’associazione è parte integrante del Team Multidisciplinare delle Breast Unit di numerosi ospedali e delle aziende socio sanitarie territoriali del varesotto, ed opera in assoluta collegialità con l’equipe medico infermieristica. Attraverso un Centro di Ascolto (relazione di aiuto) presente nella Breast Unit stessa, prende per mano la donna e l’accompagna, con sensibilità e passione, nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale e riabilitativo, con particolare attenzione anche alla famiglia ed al caregiver. Con lei parleremo dell’importanza della variante psico-sociale che rappresenta il 40% delle peculiarità della lotta al cancro.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18, invece, sarà il momento di Chi l’avrebbe mai detto e avremo come ospite Luca Piazza, insegnante di tedesco e amante della musica che pratica come dj. Dalle scuole medie di Malnate, dove insegna, è diventato famoso sui social per i suoi video in cui canta hit italiane tradotte in tedesco e non solo. La sua voce potete ascoltare anche su alcune radio locali tra le quali Radio Village Network. Insomma un personaggio poliedrico e divertente che ci farà divertire.

Per ascoltarci basta cliccare sul banner sotto l’articolo e schiacciare play!