Il meteo rovina la festa “Back to School” a Saronno, il concerto sarà riproposto il 19 settembre

L’evento “Back to School”, in programma per sabato 13 settembre a Saronno è stato rinviato a causa delle previsioni meteo non favorevoli.

Il concerto di inizio anno si terrà il prossimo venerdì, 19 settembre, sempre in piazza Libertà a partire dalle 19.

Protagonisti della serata saranno giovani band del territorio e i rapper dello Spazio Giovani Be Net 2. A chiudere l’evento sarà l’esibizione dei VAEVA (nella foto), band indie-rock composta da cinque ragazzi ventenni: Sara (voce), Jacopo (batteria e voce), Edoardo (chitarra e voce), Gabriele (chitarra) e Michele (basso).