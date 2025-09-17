“Il potere rigenerativo dei libri e della lettura”: GeMS celebra 20 anni con una ricerca su felicità e lettura
Il gruppo editoriale Mauri Spagnol, fondato nel 2005, coordina 21 case editrici, ha raggiunto 315 milioni di copie diffuse e comprende autori di 115 nazionalità diverse
In occasione del ventesimo anniversario della sua fondazione, GeMS – Gruppo Editoriale Mauri Spagnol presenterà i risultati di una ricerca sul legame tra lettura e felicità, condotta dal dipartimento di economia dell’Università Roma Tre – CESMER e guidata dalla professoressa Michela Addis.
Lo studio sarà al centro del convegno “Il potere rigenerativo dei libri e della lettura”, che si terrà giovedì 13 novembre alle ore 11 alla Biblioteca Braidense, nell’ambito della quattordicesima edizione di BookCity Milano.
La ricerca esplora le dimensioni affettive, cognitive e interpersonali della lettura, evidenziandone il contributo alla rigenerazione individuale e alla coesione sociale.
Un tema che riflette la missione stessa di GeMS, nato nel 2005 dall’intesa tra due grandi famiglie di editori e da sempre attento al valore del libro come fattore di benessere personale e collettivo. Oggi il gruppo rappresenta un punto di riferimento nel panorama editoriale nazionale, con un catalogo che in vent’anni ha raggiunto 315 milioni di copie diffuse e comprende autori di 115 nazionalità diverse.
GeMS coordina 21 case editrici – tra cui Garzanti, Guanda, Bollati Boringhieri, Salani, Longanesi, Newton Compton, Ponte alle Grazie e Vallardi – coprendo un’ampia varietà di generi e pubblici.
Il convegno sarà un momento di riflessione non solo per l’editoria, ma anche per il mondo della scuola, delle biblioteche e dei progetti culturali. L’obiettivo è allargare lo sguardo al ruolo dei libri come strumenti di crescita individuale e di relazione, capaci di generare felicità e rafforzare i legami sociali.
