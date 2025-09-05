Il primo fine settimana di settembre sarà all’insegna del bel tempo
Poche nuvole e temperature gradevoli: sarà un weekend asciutto e soleggiato. Il tempo dovrebbe iniziare a "guastarsi" a partire da martedì, con nuove piogge e possibili temporali
Gli sporadici annuvolamenti della mattinata di venerdì non devono preoccupare chi ha in programma escursioni o iniziative all’aperto nel fine settimana. Sono infatti destinati a dissolversi già nel pomeriggio, lasciando spazio a un sole non sempre limpidissimo ma che assicurerà comunque un weekend asciutto e dalle temperature gradevoli. Il tempo dovrebbe iniziare a “guastarsi” a partire da martedì, con nuove piogge e possibili temporali.
Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni:
Venerdì 5 settembre – Al mattino annuvolamenti residui lungo i rilievi, altrimenti soleggiato. Ventilato da Nord sulle Prealpi. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme su Valtellina e Orobie con qualche rovescio o temporale isolato.
Sabato 6 settembre – Bel tempo, soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte. All’alba fresco e abbondante rugiada. Caldo gradevole in giornata. Più mite anche in montagna con rialzo di 0°C verso 4000 m.
Domenica 7 settembre – Soleggiato con passaggio di nubi medio-alte. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.
Tendenza – Lunedì 8 Settembre: prosegue soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Massime 26/28°C. Martedì 9 Settembre: nuvolosità in aumento dal pomeriggio con probabili piogge o temporali in serata.
(foto di Marzia Malesani)
