Il racconto in diretta dei funerali di Alfredo Ambrosetti

Alle 15,30 di martedì 9 settembre, nella basilica di San Vittore, sarà officiata la cerimonia funebre per Alfredo Ambrosetti, uno dei più illustri cittadini di Varese scomparso sabato scorso all’età di 94 anni. Le esequie saranno precedute da un corteo che prenderà il via alle 15 dal Salone Estense, dove il feretro è esposto per un’ultima volta.

VareseNews racconterà la cerimonia con un liveblog attivo dalle ore 12: all’interno gli articoli dedicati ad Ambrosetti, le immagini della cerimonia, le parole delle autorità presenti. Il live si aprirà qui sotto nella pagina (attendere qualche secondo per il caricamento); se ci fossero problemi di visualizzazione sul vostro schermo, CLICCATE QUI.