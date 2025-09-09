Il racconto in diretta dei funerali di Alfredo Ambrosetti
Martedì 9 settembre, Varese dà l'addio a uno dei suoi più illustri cittadini, scomparso all'età di 94 anni. Su VareseNews il liveblog con immagini e notizie dalla cerimonia
Alle 15,30 di martedì 9 settembre, nella basilica di San Vittore, sarà officiata la cerimonia funebre per Alfredo Ambrosetti, uno dei più illustri cittadini di Varese scomparso sabato scorso all’età di 94 anni. Le esequie saranno precedute da un corteo che prenderà il via alle 15 dal Salone Estense, dove il feretro è esposto per un’ultima volta.
VareseNews racconterà la cerimonia con un liveblog attivo dalle ore 12: all’interno gli articoli dedicati ad Ambrosetti, le immagini della cerimonia, le parole delle autorità presenti. Il live si aprirà qui sotto nella pagina (attendere qualche secondo per il caricamento); se ci fossero problemi di visualizzazione sul vostro schermo, CLICCATE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.