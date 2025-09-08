Il ricordo dell’Insubria per Alfredo Ambrosetti: “Ebbe da noi la Laurea Honoris causa nel 2008”

Anche l’Università dell’Insubria ricorda Alfredo Ambrosetti, figura centrale dell’economia italiana e ideatore del Forum di Cernobbio, che si è spento all’età di novantaquattro anni.

Il 14 luglio del 2008 gli fu conferita la laurea honoris causa in Economia e Commercio, durante il convegno che celebrò ufficialmente il decennale dell’Ateneo, e tenne una lectio doctoralis dal titolo «Competitività territoriale e ruolo della formazione».

«Fu naturale – ricorda Renzo Dionigi, primo rettore dell’Insubria – conferire la laurea honoris causa ad Ambrosetti, nel solco di una tradizione che voleva rendere onore a chi aveva dato maggiore evidenza alla città di Varese, come Uto Ughi e Mario Monti. Ambrosetti fu scelto per il suo ruolo dominante di varesino che si è imposto nel mondo».

«Il Forum di Cernobbio da lui ideato – dichiara la rettrice Maria Pierro – ha saputo diventare nel tempo un appuntamento di rilievo non solo nazionale ma di richiamo internazionale, fondamentale per acquisire consapevolezza sulla situazione economica domestica anche alla luce della complessa realtà geopolitica. Una visione che ha contribuito a mettere al centro il valore del dialogo e della riflessione, in linea con la missione dell’università».

Nel 2014 Alfredo Ambrosetti fu anche il primo protagonista del ciclo di incontri «L’Insubria intervista i personaggi» promosso dal corso di laurea in Scienze della comunicazione, una lezione di giornalismo con in cattedra la firma del quotidiano La Prealpina Gianni Spartà.