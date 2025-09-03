“Il Risveglio di Cuveglio”, una domenica dedicata al benessere e cura di sé

Il Comune di Cuveglio è lieto di annunciare la seconda edizione di “Il Risveglio di Cuveglio”, un appuntamento – organizzato da associazione ASCOVOVA e AGE – che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna ad animare il cuore del paese con un pomeriggio all’insegna del benessere, della creatività e della musica.

Il programma, ricco e variegato, prenderà il via domenica 21 settembre 2025 dalle ore 15:00 e vedrà la partecipazione di operatori ed esperti del territorio: Emanuela Vincenzi con il laboratorio di arte terapia creativa per bambini e adulti; Roberta Beggio con il laboratorio di Yoga Bambini “Unione sacra tra madre e figlio nello spazio dello yoga”; Andrea Peri con il workshop “Bouquet d’autunno”; Maria Durante con la degustazione di tisane; Sabino Moschella con il rilassamento sonoro attraverso campane tibetane e gong.

Durante tutto il pomeriggio saranno inoltre presenti: Anna Damonti, riflessologa facciale e plantare; Francesco Morosini, bio-pranoterapeuta. Laura Ilardi “Ayurveda. L’antica saggezza per il tuo equilibrio interiore. Corpo, mente e spirto in armonia”; Manuela Fiorina “Manu’ Corpo e Mente”, benessere psico-fisico; Patrizia Ignazi “La Tarologia come strumento di auto-coscienza. Attraverso la comprensione di sè la tarologia promuove un percorso di crescita personale”; Roberta Beggio anche come operatrice olistica in massaggio sonoro; Valentina Minauro, naturopatia tradizionale orientale; Sergio Bardelli con l’esposizione Lego Botanicals; Astrid Gazzea per il truccabimbi e l’Associazione Amo Madre Terra.

Grande attesa per il pubblico giovanile e non solo grazie alla presenza di Luca Re, artista molto amato, che salirà sul palco per un live imperdibile alle ore 18:00. A seguire, il ritmo del DJ set con dj GR accenderà la serata.

Non mancheranno esposizioni, operatori olistici, laboratori esperienziali e attività per i più piccoli, rendendo “Il Risveglio di Cuveglio” un evento davvero adatto a tutte le età. L’Amministrazione Comunale di Cuveglio desidera ringraziare con calore tutti i partner e le associazioni che hanno reso possibile l’organizzazione di questa iniziativa, confermando ancora una volta la forza della collaborazione sul territorio.

L’evento è gratuito e si terrà in Piazza Marconi; in caso di maltempo, le attività si sposteranno all’interno della Sala Polivalente (Piazza Marconi 1).