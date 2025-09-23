Il Rugby Varese scalda i motori per la stagione del Cinquantesimo

Si è aperta ufficialmente domenica 21 settembre la stagione sportiva del Rugby Varese. Un’annata che non sarà come le altre perché la “Varese Ovale” si appresta a festeggiare i suoi primi 50 anni di vita, visto che è stata fondata nel 1976. Il club del presidente Giovanni Barbieri sta preparando un percorso per condurre la società verso il prestigioso compleanno e intende portare avanti una stagione sportiva di rilievo dentro e fuori dal campo. Ma andiamo con ordine.

La prima squadra, che disputerà il campionato di Serie B, sta proseguendo il percorso di preparazione verso il torneo che prenderà il via il 19 ottobre per terminare il 10 maggio con l’ultima di regular season e riprendere quindi con gli eventuali playoff (la prima di ogni girone viene promossa, poi ci saranno ulteriori spazi con gli spareggi). Il gruppo seniores guidato da Massimo Mamo ha disputato una partita “interna” sul terreno di gioco del Vivirolo: un test utile con i giocatori impiegati che hanno mostrato la giusta intensità, spirito di squadra e disponibilità per la crescita tecnica.

IL GIRONE – Il Varese intanto ha già conosciuto le nove squadre rivali nel Girone 1: Unione Monferrato, Ivrea R. Club, C.U.S. Genova, Rugby Rho, Rugby Cernusco, CUS Milano Cadetta, Amatori Capoterra, Rugby Sondrio, San Mauro.

Anche le formazioni giovanili hanno iniziato a lavorare da qualche settimana e per l’Under 18 è già tempo di partite ufficiali. I biancorossi sono stati trafitti in extremis dal Cogoleto Vespe nel match valido per l’accesso al girone Elite. 24-19 il risultato a favore dei liguri dopo che il Varese aveva rimontato lo svantaggio iniziale per passare a condurre fino al 19-10. La meta decisiva degli avversari è arrivata nelle ultimissime battute lasciando un po’ di dispiacere tra le fila bosine.

L’Under 14 ha invece aperto ufficialmente la propria stagione sportiva disputando un torneo in casa del Rugby Como. Un primo passo importante per i giovani biancorossi, che hanno mostrato entusiasmo e voglia di divertirsi nelle sfide contro Lecco e Como.