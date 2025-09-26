Varese News

Varese Laghi

Il sindaco di Brusimpiano ringrazia Fontana e i consiglieri regionali per la richiesta di stato di emergenza

Fabio Zucconelli: "Ora più che mai fare squadra è importante per superare il momento emergenziale e fare un passo avanti verso l'avvio di una fase di programmazione di interventi di prevenzione"

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli ha accolto con soddisfazione l’iniziativa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che oggi ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di livello nazionale per gli eventi meteorologici avversi che si sono verificati a partire dal 10 settembre 2025 in Lombardia.

«Un sincero ringraziamento alla Giunta Regionale ed ai Consiglieri Regionali vicini al territorio (Astuti, Cosentino e Dell’Erba – in rigoroso ordine alfabetico -) che si sono resi in questa settimana parte attiva nell’ascoltare il territorio e nel rapportarne i bisogni in Consiglio – dice Zucconelli – Ora più che mai “fare squadra” è importante per superare il momento emergenziale e auspico per fare un passo avanti verso l’avvio di una fase di programmazione di interventi ad ampio raggio tanto difficile quanto necessaria per fare prevenzione».

Maltempo in Lombardia, chiesto lo stato di emergenza nazionale

Leggi anche

Mariangela Gerletti
mariangela.gerletti@varesenews.it

Giorno dopo giorno con VareseNews ho il privilegio di raccontare insieme ai miei colleghi un territorio che offre bellezza, ingegno e umanità. Insieme a te lo faremo sempre meglio.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.