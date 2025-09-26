Il sindaco di Brusimpiano ringrazia Fontana e i consiglieri regionali per la richiesta di stato di emergenza

Il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli ha accolto con soddisfazione l’iniziativa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che oggi ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di livello nazionale per gli eventi meteorologici avversi che si sono verificati a partire dal 10 settembre 2025 in Lombardia.

«Un sincero ringraziamento alla Giunta Regionale ed ai Consiglieri Regionali vicini al territorio (Astuti, Cosentino e Dell’Erba – in rigoroso ordine alfabetico -) che si sono resi in questa settimana parte attiva nell’ascoltare il territorio e nel rapportarne i bisogni in Consiglio – dice Zucconelli – Ora più che mai “fare squadra” è importante per superare il momento emergenziale e auspico per fare un passo avanti verso l’avvio di una fase di programmazione di interventi ad ampio raggio tanto difficile quanto necessaria per fare prevenzione».