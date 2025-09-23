Il teatro come chiave per aprire varchi: Oblò Teatro ospite a Radio Materia
Nata nel 2016, l’associazione guidata da Elisa Carnelli porta avanti progetti di teatro e drammaterapia dentro e fuori dal carcere di Busto Arsizio
Una nuova puntata di Soci All Time, format realizzato in collaborazione con CSV Insubria, ha visto protagonista una nuova associazione: Oblò Teatro. L’associazione è nata nel 2016 da Elisa Carnelli dopo anni di laboratori di teatro e drammaterapia all’interno del carcere di Busto Arsizio.
Tutto è iniziato con le “cene con delitto”, proposte che hanno reso protagonisti i detenuti in modo creativo e sorprendente. Da allora, la compagnia non si è più fermata, costruendo percorsi artistici che uniscono detenuti, cittadini, volontari e spettatori. «Per una sera – racconta Carnelli – non ci sono più barriere: in platea siedono insieme persone libere e persone detenute, accomunate dallo stesso spettacolo».
Oblò Teatro, con il sostegno di CSV Insubria, ha ampliato negli anni il proprio raggio d’azione: laboratori espressivi, spettacoli aperti al pubblico, esperienze che hanno portato alcuni attori detenuti a calcare palcoscenici fuori dal carcere.
Fondamentale anche la rete “Contaminazioni”, che riunisce attori amatoriali e detenuti in una compagnia “a due anime”, dentro e fuori le mura, creando relazioni e amicizie oltre i pregiudizi. «Il carcere ha senso se durante quel tempo accade qualcosa di significativo», spiega Elisa. «Il teatro offre responsabilità condivisa, gestione delle emozioni e la possibilità di vedersi diversi da come si è sempre stati percepiti».
Il lavoro di Teatro Oblò non si ferma al carcere. L’associazione è attiva anche con progetti di drammaterapia rivolti a disabilità, psichiatria, richiedenti asilo e adolescenti nei centri di formazione professionale. «La parola terapia significa prendersi cura – sottolinea Elisa Carnelli – e il teatro è uno strumento che si adatta a tanti ambiti, capace di trasformare fragilità in risorse».
Oggi, guardando al futuro, Oblò Teatro non smette di sognare: «Abbiamo già realizzato tanti obiettivi che sembravano impossibili. All’inizio portare il pubblico in carcere era un’utopia, ora è realtà. Questo ci insegna che, con costanza e qualità, ciò che sembra irrealizzabile può diventare possibile».
Per seguire e supportare le attività svolte dall’associazione è possibile seguire gli account social Facebook e Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.