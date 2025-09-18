Il teatro di Saronno apre le porte alla città con due spettacoli gratuiti

Nelle serate del 3 e 4 ottobre alle 20,45 si terranno due spettacoli ad ingresso libero: “Mumù” e “A pelle nuda sul palco”. In entrambe le giornate sarà possibile incontrare il direttore artistico Andrea Chiodi nel foyer del teatro, in due momenti, alle 15 e alle 18

La nuova stagione teatrale presenta un’interessante novità: il progetto “Porte Aperte”. Nelle serate del 3 e 4 ottobre alle 20,45 si terranno due spettacoli ad ingresso libero: “Mumù” e “A pelle nuda sul palco”.

Si inizia venerdì 3 ottobre con “Mumù“, storia tratta dall’omonimo racconto di Turgenev e interpretata da Fausto Russo Alesi. La vicenda narra di un servo sordomuto che, lasciata la campagna per trasferirsi a Mosca, si scontra con le difficoltà della vita urbana e con il dolore della perdita della propria cagnolina Mumù. Lo spettacolo fa parte del progetto Teatro Fuori Porta, nato dalla collaborazione tra il Piccolo Teatro di Milano e Regione Lombardia, con l’obiettivo di portare il teatro di qualità in luoghi e contesti più ampi e diversificati.

Sabato 4 ottobre il sipario si apre per “A pelle nuda sul palco”, spettacolo in cui Lucilla Giagnoni, tramite una performance intensa, celebrerà la fisicità del teatro sottolineandone l’unicità.

In entrambe le giornate sarà possibile incontrare il direttore artistico Andrea Chiodi nel foyer del teatro, in due momenti, alle 15 e alle 18.