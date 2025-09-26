Il Trofeo “Bruna Forte” chiude il precampionato della Futura Volley

Il lungo periodo di preparazione della Futura Volley Giovani, iniziato lo scorso 3 agosto, vivrà il suo ultimo episodio domenica 28 settembre quando, alla Soevis Arena di Castellanza, andrà in scena la 17ma edizione del Trofeo Bruna Forte. (foto: credit Futura Volley/Andrea Mondini)

Un appuntamento sempre molto importante e sentito quello dedicato alla memoria della mamma di Franco e Michele Forte, che in questa occasione tornerà alla classica formula della gara secca (dopo l’esperienza del triangolare dello scorso anno), e vedrà la squadra allenata da coach Gianfranco Milano sfidare la CBL Costa Volpino. «È un appuntamento molto significativo perché ricorda una persona cara alla famiglia Forte e alla società come Bruna, che assieme a Raffaele ha fatto tanto – spiega Sofia Rebora, centrale bustocca -. Quella di domenica sarà una giornata importante e spero ci possa essere una bella cornice di pubblico a sostenerci e a scaldarsi in vista dell’inizio del campionato, che è ormai imminente!.

Per la formazione biancorossa il Trofeo Bruna Forte costituirà infatti l’ultimo test prima dell’esordio della Regular Season, fissato per lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 alla Soevis Arena contro Altino Volley. «Sembra ieri che abbiamo iniziato e invece sono già due mesi che lavoriamo duramente in palestra – prosegue il capitano delle Cocche -. È stato un periodo intenso e assolutamente positivo. Abbiamo giocato tante amichevoli, con alti e bassi come è giusto che sia, ma abbiamo avuto anche tanti spunti relativi a situazioni sulle quali concentrarci, servirà solo un po’ più di pazienza».

Il bilancio del precampionato di Rebora e compagne è dunque positivo e ricco di segnali confortanti. Il gruppo si è allenato con grande impegno e dedizione per quasi due mesi, i progressi nell’intesa e dal punto di vista del gioco si sono visti. La sfida ad una formazione di alto livello come Costa Volpino potrà costituire sicuramente un nuovo e utile banco di prova per la Futura Volley. “L’obiettivo è focalizzarci su di noi – chiude Sofia -. Occorre affrontare meglio l’avvio di partita, cosa che ci ha un po’ penalizzato in alcune uscite. Dobbiamo riuscire a partire subito grintose e cariche perché quando questo accade, si genera una scia positiva che ci permette di esprimere una buona pallavolo. Servirà anche limitare gli errori, cercare di divertirci e portare a casa il Trofeo, che è giusto stia in casa dellla Futura Volley”.

17° TROFEO BRUNA FORTE

(Soevis Arena, Via Legnano 3, Castellanza)

Domenica 28/9, ore 17.00: Futura Volley Giovani – CBL Costa Volpino.