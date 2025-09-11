Il Varese prepara l’esordio al “Franco Ossola”. Anche a Sestri si gioca in anticipo

L’esordio di Lavagna contro l’Imperia (leggi qui) ha portato i primi tre punti del campionato al Varese Football Club. Un risultato positivo grazie alla rimonta firmata da Barzotti e Cogliati per il 3-1 finale che ha reso dolce la trasferta in Liguria e fatto iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

CHISOLA NEL MIRINO

Per la seconda giornata di campionato l’appuntamento sarà al “Franco Ossola” per l’esordio stagionale allo stadio di Masnago per i biancorossi di mister Andrea Ciceri, che affronteranno (domenica 14 settembre ore 15) i piemontesi del Chisola. I torinesi di mister Nicola Ascoli hanno iniziato con una convincente vittoria 3-0 contro la Cairese. Due gli ex che torneranno vestendo la maglia biancoblu: Bilario Azizi e Giuseppe D’Iglio.

NIENTE “TAPPETO VERDE”

E anche per la prossima partita, purtroppo, il terreno erboso dello stadio masnaghese non sarà dei migliori. Dopo i problemi più volte evidenziati l’anno scorso, la società si era mossa con il comune per migliorare le condizioni, ma a rovinare i lavori svolti in estate è arrivata una larva che sta causando nuovi disagi. I tecnici sono al lavoro per cercare di limitare i danni, ma di sicuro non si giocherà su un “tappeto verde”.

SITUAZIONE SQUADRA

Al centro sportivo delle Bustecche il gruppo biancorosso lavora senza distrazioni verso il prossimo impegno di campionato, ma riguardo alla situazione infortunati non ci sono grandi novità. Tommaso Tentoni sta tornando a regime ma la condizione non può ancora essere al massimo, mentre è difficile poter pensare a un rientro di Vittorio Salera, Federico Bertoni e Niccolò Romero. Tutti e tre stanno lavorando per recuperare dagli infortuni, ma la speranza è che siano a disposizione per Sestri Levante.

ANTICIPO LIGURE

E a proposito della terza giornata a Sestri Levante, all’orizzonte ci sarà un altro anticipo in salsa ligure per il Varese. In vista del turno infrasettimanale del 24 settembre (al “Franco Ossola” contro la Cairese), la società ha chiesto e ottenuto l’anticipo: contro il Sestri si giocherà quindi allo stadio “Sivori” sabato 20 settembre alle ore 16.