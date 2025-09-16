Varese News

Il varesino Martino Ghielmi a Milano spiega l’Africa alle Pmi

Originario di Orino, è fondatore di VadoinAfrica.com e docente all’Università di Bergamo. Il summit si terrà all’Allianz MiCo – Milano Conference Center (e anche in streaming) e offrirà spunti pratici e relazioni strategiche

L’Africa non è un “continente del futuro” né un argomento filantropico, ma il mercato prioritario per le PMI italiane. È infatti un continente fatto di numeri che raccontano un potenziale unico: 54 Paesi abitati oggi da 1,5 miliardi di persone e che diventeranno 2,5 miliardi entro il 2050, con il 50% della popolazione sotto i 20 anni e il 70% sotto i 35, un tasso medio annuo di urbanizzazione del +5% e una crescita prevista del PIL del +4,1% nel biennio 2025-26.

Ma non solo: il continente dispone del 60% delle terre arabili non coltivate del pianeta e del 60% dell’irraggiamento solare globale, ma possiede soltanto l’1% degli impianti fotovoltaici installati. Paradossi che rappresentano enormi opportunità. È in questo contesto che nasce l’evento gratuito Africa Italia Summit, in programma il 18 settembre 2025 presso Allianz MiCo – Milano Conference Center e disponibile anche in streaming.

L’appuntamento è ideato da Martino Ghielmi originario di Orino, piccolo paese del Varesotto, fondatore di VadoinAfrica.com (ViA Group Srl) e docente di Business & Finance in Africa all’Università degli Studi di Bergamo. Alla base di questo percorso c’è un’esperienza personale: una passione sportiva che vent’anni fa ha portato Ghielmi in Kenya alla ricerca dei segreti dei migliori corridori del mondo, un viaggio che si è presto trasformato in studio, lavoro e nella scoperta di come le sinergie possibili tra Africa e Italia siano molto più ampie di quanto si creda.

«L’Italia, a fronte di un interscambio di 68 miliardi di euro con l’Africa, destina al continente soltanto il 3,4% del proprio export, principalmente macchinari, con un potenziale inespresso rispetto ad altri Paesi europei. La vicinanza geografica (appena 13 chilometri che separano Africa ed Europa nello Stretto di Gibilterra) e culturale, unite alla domanda crescente di know-how italiano, rendono questo continente una frontiera strategica per la nostra economia. Le imprese italiane guardano a questi mercati con la lente del rischio, ma rischio e opportunità sono due lati della stessa medaglia. Ed è proprio lì, dove la percezione è più distante dalla realtà, che si trovano le migliori occasioni», commenta Martino Ghielmi.

Africa Italia Summit si propone quindi di superare stereotipi e pregiudizi, offrendo a imprenditori, professionisti e investitori informazioni utili e spunti concreti per costruire partnership win-win oltre il solo export: sourcing da filiere corte, progetti di formazione, innovazione, Joint Venture con aziende locali. Opportunità reali, relazioni strategiche e azioni concrete in un continente giovane, ricco di risorse e affamato di nuove competenze. “L’Africa non è un charity case. È un continente in cerca di rispetto, dignità e sovranità. Ed è il luogo dove, più che altrove, il saper fare italiano può fare la differenza nell’aprire una nuova fase sul piano economico, politico e sociale. Ma serve una visione a lungo termine e la capacità di mettersi in gioco oltre gli stereotipi”, conclude Ghielmi.

Africa Italia Summit 2025
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 15:30 – 19:00
Location: Allianz MiCo, Milano Conference Center, Gate 3 – Space 3

Programma:

  1. Introduzione al tema “Perché l’Africa?”

    • Fatima Adam (Operations VadoinAfrica)

    • Martino Ghielmi (Founder VadoinAfrica)

  2. Discussione su “Dove in Africa?”

    • Alberto Bertini (Monteluna, GCC Advisors)

    • Didier Muragwabugabo (DM Broadcast)

    • Maria Chibansa (ViA Ambassador Zambia)

    • Riccardo Zanini (ViA Ambassador Senegal)

  3. Focus su “Agroalimentare Made in Africa”

    • Pamela Anyoti Peronaci (AsanteMama)

    • Pietro Villani (Jamboo Fresh)

    • Fabrizio Sibilla (S&C Best)

  4. “Illuminare il futuro: Energia e Formazione”

    • Nicola Baggio (OffGridSun)

    • Marco Plazzi (Plazzi Srl)

  5. “Digitale senza confini: dal PayGo al Martech”

    • Simone Vaccari (Bboxx)

    • Federico De Nardis (WAY Group)

  6. “Crescere in Africa: legale e finanza”

    • Rita Ricciardi (BERGS & MORE)

    • John Shehata (BIP LAW)

  7. Networking e conclusione dell’evento

