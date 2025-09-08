Immigrazione, dialogo con il Prefetto di Varese: martedì 9 settembre a Materia e in streaming

Venti minuti per la rubrica La materia del giorno per fare il punto su accoglienza, sicurezza e integrazione. Martedì 9 settembre 2025, alle 17.30, nella sede di Materia a Castronno, il Prefetto Salvatore Pasquariello sarà protagonista di un’intervista pubblica dedicata ai temi dell’immigrazione. L’incontro sarà accessibile anche in streaming.

Nel cuore di una provincia di confine, dove i flussi e la cooperazione con la Svizzera hanno ricadute concrete sui territori, l’appuntamento punta a offrire un quadro chiaro e aggiornato: numeri, criticità, buone pratiche e prospettive per i prossimi mesi. In venti minuti, un format asciutto e informativo, si passerà dal quadro locale alle decisioni operative, con uno sguardo ai servizi e alle comunità.

Tra i temi al centro dell’intervista, si partirà dalla fotografia dell’immigrazione nel Varesotto. Si affronteranno le questioni relative ai minori e alla scuola. Uno spazio sarà dedicato a lingua e lavoro, con l’attenzione ai corsi, ai tirocini e agli strumenti per prevenire lo sfruttamento; si parlerà inoltre di ordine pubblico e legalità, del coordinamento con Questura e Procura e della tutela delle persone vulnerabili. Non mancherà il capitolo frontiera, con il rapporto operativo con le autorità elvetiche.

L’incontro vuole essere un’occasione di informazione e confronto per amministratori, operatori, mondo della scuola e cittadini interessati a capire come il territorio sta affrontando una sfida complessa, tra esigenze di sicurezza, coesione sociale e rispetto dei diritti.

Scheda pratica

Cosa : Intervista con il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello

Quando : martedì 9 settembre 2025 , ore 17.30

Dove : Materia , Castronno

Come seguire: anche in streaming sulle piattaforme social.

Per chi non potrà essere in sala, la diretta online garantirà la possibilità di seguire l’intervento in tempo reale. Un appuntamento utile per orientarsi tra dati, decisioni e ricadute locali di un tema che tocca da vicino la vita delle nostre comunità.