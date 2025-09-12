Impara a portare un sorriso in corsia con il corso di clown terapia

Una nuova occasione per chi vuole usare il proprio tempo e la propria energia per aiutare chi ne ha più bisogno. L’associazione I Colori del Sorriso – Vip Varese organizza un nuovo corso base di clown terapia. Il 6, 7 e 8 febbraio 2026, appuntamento a Varese per tre giorni tutti dedicati a come trasformare un camice colorato e un naso rosso in strumenti capaci di aiutare le persone in ospedale, nelle case di riposo o in comunità a vivere la loro situazione con un po’ più di serenità.

I partecipanti al corso impareranno a esprimere le proprie emozioni in modo autentico, a usare l’umorismo come strumento terapeutico e a creare connessioni profonde con chi ne ha più bisogno. «Un’esperienza unica – sottolineano i volontari dei Colori del Sorriso – che unisce gioco, empatia, ascolto e tanto cuore».

Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, anche a chi non ha esperienza teatrale o sanitaria. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo: staffcorsobase.varese@yahoo.it