Impara a portare un sorriso in corsia con il corso di clown terapia
Il corso organizzato dall'associazione I Colori del Sorriso permetterà ai partecipanti di scoprire come trasformare l'umorismo in uno strumento per far stare meglio. Aperte le iscrizioni
Una nuova occasione per chi vuole usare il proprio tempo e la propria energia per aiutare chi ne ha più bisogno. L’associazione I Colori del Sorriso – Vip Varese organizza un nuovo corso base di clown terapia. Il 6, 7 e 8 febbraio 2026, appuntamento a Varese per tre giorni tutti dedicati a come trasformare un camice colorato e un naso rosso in strumenti capaci di aiutare le persone in ospedale, nelle case di riposo o in comunità a vivere la loro situazione con un po’ più di serenità.
I partecipanti al corso impareranno a esprimere le proprie emozioni in modo autentico, a usare l’umorismo come strumento terapeutico e a creare connessioni profonde con chi ne ha più bisogno. «Un’esperienza unica – sottolineano i volontari dei Colori del Sorriso – che unisce gioco, empatia, ascolto e tanto cuore».
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, anche a chi non ha esperienza teatrale o sanitaria. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo: staffcorsobase.varese@yahoo.it
