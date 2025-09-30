Impara Camminando: una passeggiata immersiva con le Guardie Ecologiche Volontarie a Carnago

Il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) dei P.L.I.S. Insubria Olona sono felici di annunciare una nuova ed entusiasmante sessione di LEARN BY WALKING. Questo evento, che si terrà sabato 11 ottobre, partirà alle 15.50 con ritrovo presso il parchetto di via Italo Svevo (Parco di via I Maggio) a Carnago.

La passeggiata, che si snoderà nel verde dei campi di Milanello, sarà condotta dai membri del GCC San Martino e arricchita dai preziosi consigli delle GEV dei P.L.I.S. Durante il percorso, le Guardie Ecologiche Volontarie forniranno utili informazioni su “come camminare nel bosco” e “come comportarsi nelle diverse situazioni”. Si tratta di un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della natura, che potranno imparare a vivere in sicurezza il proprio territorio e a rispettarlo maggiormente.

L’incontro è aperto a tutti, e partecipando, i partecipanti riceveranno importanti indicazioni operative per affrontare il bosco con maggiore consapevolezza e sicurezza, in modo da non farsi cogliere impreparati in caso di incontri inaspettati con la fauna selvatica, come ad esempio il cinghiale, una delle specie che popola l’area.

Questa camminata non solo sarà un’occasione per approfondire tematiche ecologiche e di sicurezza, ma rappresenterà anche un’opportunità per fare attività fisica in compagnia e scoprire il benessere che la natura ci offre. È un’ottima occasione di socializzazione, benessere fisico e mentale, il tutto immersi nel cuore verde di Carnago.