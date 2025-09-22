Impenna a Laveno Mombello anche davanti ai carabinieri e lo posta sui social: moto sequestrata e patente ritirata

Ha impennato in pieno centro, ha postato il video sui social, ma il “numero da circo” è finito con una sanzione esemplare: moto sequestrata e patente ritirata. Succede a Laveno Mombello, dove il sindaco Luca Santagostino ha denunciato pubblicamente l’episodio con un post netto e diretto.

«Le strade non sono piste»

«Impennare in paese non è una bravata: è pericoloso ed è illegale – scrive il primo cittadino – Postare il video sul proprio profilo è da arrogante». Il ragazzo, resosi protagonista della manovra pericolosa, è stato identificato e sanzionato grazie al lavoro coordinato delle forze dell’ordine e alla presenza capillare delle telecamere di sorveglianza installate negli ultimi anni.

Il sindaco ha sottolineato come la rete di videosorveglianza, insieme all’impegno della Polizia Locale, dei Carabinieri e alle segnalazioni dei cittadini, stia contribuendo in modo significativo a individuare e punire comportamenti illeciti: «Molti sono stati già individuati e, se continueranno in questo modo, molti altri avranno tempo per andare a piedi».

«Pagheranno anche gli altri»

Il messaggio è chiaro e diretto a chi usa le strade come piste e il territorio come discarica: «Non possiamo arrivare dappertutto, ma in molti posti siamo arrivati – scrive ancora Santagostino – e i molti che pensavano di rimanere impuniti hanno già pagato. Molti altri che si credono sopra la legge pagheranno».

Un messaggio educativo

Il sindaco conclude il suo intervento con un ringraziamento ai Carabinieri di Laveno Mombello per l’intervento, e con una riflessione sul valore educativo della sanzione: «Questo ragazzo, che ha postato il video per farsi grande agli occhi dei suoi amici, ora avrà tempo per pensare».