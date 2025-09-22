Varese News

In migliaia sfilano in corteo a Milano per il cessate il fuoco a Gaza

Il corteo è partito alle 10 dalla stazione Cadorna per terminare in piazza duca D'Aosta. Oltre ai lavoratori del trasposto pubblico aderiscono anche docenti e personale di scuole e atenei

manifestazione gaza milano

In migliaia stanno sfilando per le strade del capoluogo lombardo in occasione dello sciopero indetto per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

Il corteo è partito alle 10 dalla stazione Cadorna per terminare in piazza duca D’Aosta. Oltre ai lavoratori del trasposto pubblico aderiscono anche docenti e personale di scuole e atenei.

Pubblicato il 22 Settembre 2025
