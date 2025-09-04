In partenza un cammino organizzato lungo la Via Francisca del Lucomagno: come partecipare

Un pacchetto pensato per regalare un’esperienza di grande valore a chi parteciperà: nasce così questa proposta di “viaggio”, incentrata sull’acqua, sui paesaggi e sulle bellezze naturali lungo il cammino della Via Francisca del Lucomagno. Grazie al bando “Avviso Unico Cultura” e al supporto tecnico e organizzativo di Spiritual Tour, questo itinerario offrirà un’esperienza che unisce le diverse anime della provincia di Varese, permettendo a un gruppo di pellegrini di vivere dal 17 al 23 settembre la Francisca.

Il tipo di viaggio



Dalla accoglienza più pellegrina a quella più turistica, il percorso permetterà di sperimentare le diverse offerte turistiche del territorio, la sua ricchezza in termini di bellezza da scoprire e di patrimoni da tutelare. Come ogni cammino resterà un’esperienza profonda nel cuore di chi la vivrà.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: DATE, TAPPE, ACCOGLIENZE

TAPPA 1 – mercoledì 17 settembre

Ritrovo in stazione a Varese, spostamento in pullman a Lavena Ponte Tresa.

Inizio del cammino.

Arrivo a Ganna. Cena e pernottamento.

TAPPA 2 – giovedì 18 settembre

Colazione.

Partenza da Ganna.

Arrivo a Varese. Cena e pernottamento.

TAPPA 3 – venerdì 19 settembre

Colazione.

Partenza da Varese.

Arrivo a Castiglione Olona. Cena e pernottamento.

TAPPA 4 – sabato 20 settembre

Colazione.

Partenza da Castiglione Olona.

Arrivo a Castellanza. Cena e pernottamento.

TAPPA 5 – domenica 21 settembre

Colazione.

Partenza da Castellanza.

Arrivo a Castelletto di Cuggiono. Cena e pernottamento.

TAPPA 6 – lunedì 22 settembre

Colazione.

Partenza da Castelletto di Cuggiono.

Arrivo a Morimondo. Cena e pernottamento.

TAPPA 7 – martedì 23 settembre

Colazione.

Partenza da Morimondo.

Arrivo a Pavia. Rientro

Info costi e iscrizioni

Totale chilometri: 135km

Gruppo: massimo 10 persone

Date: partenza mercoledì 17 settembre, arrivo martedì 23 settembre

Costo: 250€/persona

La quota comprende: trasferimento da Varese a Lavena Ponte Tresa, pernottamenti, cene, colazioni, guida, credenziali del pellegrino, borraccia, sacca.

La quota non comprende: viaggio di ritorno e pranzi al sacco.

Per info: viafranciscalucomagno@gmail.com