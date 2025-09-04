Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Via Francisca del Lucomagno

In partenza un cammino organizzato lungo la Via Francisca del Lucomagno: come partecipare

Aperte le iscrizioni per fare parte del gruppo di pellegrini che dal 17 al 23 settembre cammineranno da Lavena Ponte Tresa a Pavia

Francisca Generico

Un pacchetto pensato per regalare un’esperienza di grande valore a chi parteciperà: nasce così questa proposta di “viaggio”, incentrata sull’acqua, sui paesaggi e sulle bellezze naturali lungo il cammino della Via Francisca del Lucomagno. Grazie al bando “Avviso Unico Cultura” e al supporto tecnico e organizzativo di Spiritual Tour, questo itinerario offrirà un’esperienza che unisce le diverse anime della provincia di Varese, permettendo a un gruppo di pellegrini di vivere dal 17 al 23 settembre la Francisca.

Francisca Generico

Il tipo di viaggio

Dalla accoglienza più pellegrina a quella più turistica, il percorso permetterà di sperimentare le diverse offerte turistiche del territorio, la sua ricchezza in termini di bellezza da scoprire e di patrimoni da tutelare. Come ogni cammino resterà un’esperienza profonda nel cuore di chi la vivrà.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: DATE, TAPPE, ACCOGLIENZE

TAPPA 1 – mercoledì 17 settembre 

Francisca Generico

Ritrovo in stazione a Varese, spostamento in pullman a Lavena Ponte Tresa.
Inizio del cammino.
Arrivo a Ganna. Cena e pernottamento.

TAPPA 2 – giovedì 18 settembre

Colazione.
Partenza da Ganna.
Arrivo a Varese. Cena e pernottamento.

TAPPA 3 – venerdì 19 settembre

Colazione.
Partenza da Varese.
Arrivo a Castiglione Olona. Cena e pernottamento.

TAPPA 4 – sabato 20 settembre

La ciclabile della Valle Olona: da Castellanza a Fagnano Olona

Colazione.
Partenza da Castiglione Olona.
Arrivo a Castellanza. Cena e pernottamento.

TAPPA 5 – domenica 21 settembre

Colazione.
Partenza da Castellanza.
Arrivo a Castelletto di Cuggiono. Cena e pernottamento.

Quinta tappa Via Francisca da Busto Arsizio a Castelletto di Cuggiono

TAPPA 6 – lunedì 22 settembre

Colazione.
Partenza da Castelletto di Cuggiono.
Arrivo a Morimondo. Cena e pernottamento.

TAPPA 7 – martedì 23 settembre

Via Francisca del Lucomagno

Colazione.
Partenza da Morimondo.
Arrivo a Pavia. Rientro

Info costi e iscrizioni

Totale chilometri: 135km

Gruppo: massimo 10 persone

Date: partenza mercoledì 17 settembre, arrivo martedì 23 settembre

Costo: 250€/persona

La quota comprende: trasferimento da Varese a Lavena Ponte Tresa, pernottamenti, cene, colazioni, guida, credenziali del pellegrino, borraccia, sacca.

La quota non comprende: viaggio di ritorno e pranzi al sacco.

CLICCA QUI PER PRENOTARE IL VIAGGIO

Per info: viafranciscalucomagno@gmail.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.