In partenza un cammino organizzato lungo la Via Francisca del Lucomagno: come partecipare
Aperte le iscrizioni per fare parte del gruppo di pellegrini che dal 17 al 23 settembre cammineranno da Lavena Ponte Tresa a Pavia
Un pacchetto pensato per regalare un’esperienza di grande valore a chi parteciperà: nasce così questa proposta di “viaggio”, incentrata sull’acqua, sui paesaggi e sulle bellezze naturali lungo il cammino della Via Francisca del Lucomagno. Grazie al bando “Avviso Unico Cultura” e al supporto tecnico e organizzativo di Spiritual Tour, questo itinerario offrirà un’esperienza che unisce le diverse anime della provincia di Varese, permettendo a un gruppo di pellegrini di vivere dal 17 al 23 settembre la Francisca.
Il tipo di viaggio
Dalla accoglienza più pellegrina a quella più turistica, il percorso permetterà di sperimentare le diverse offerte turistiche del territorio, la sua ricchezza in termini di bellezza da scoprire e di patrimoni da tutelare. Come ogni cammino resterà un’esperienza profonda nel cuore di chi la vivrà.
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: DATE, TAPPE, ACCOGLIENZE
TAPPA 1 – mercoledì 17 settembre
Ritrovo in stazione a Varese, spostamento in pullman a Lavena Ponte Tresa.
Inizio del cammino.
Arrivo a Ganna. Cena e pernottamento.
TAPPA 2 – giovedì 18 settembre
Colazione.
Partenza da Ganna.
Arrivo a Varese. Cena e pernottamento.
TAPPA 3 – venerdì 19 settembre
Colazione.
Partenza da Varese.
Arrivo a Castiglione Olona. Cena e pernottamento.
TAPPA 4 – sabato 20 settembre
Colazione.
Partenza da Castiglione Olona.
Arrivo a Castellanza. Cena e pernottamento.
TAPPA 5 – domenica 21 settembre
Colazione.
Partenza da Castellanza.
Arrivo a Castelletto di Cuggiono. Cena e pernottamento.
TAPPA 6 – lunedì 22 settembre
Colazione.
Partenza da Castelletto di Cuggiono.
Arrivo a Morimondo. Cena e pernottamento.
TAPPA 7 – martedì 23 settembre
Colazione.
Partenza da Morimondo.
Arrivo a Pavia. Rientro
Info costi e iscrizioni
Totale chilometri: 135km
Gruppo: massimo 10 persone
Date: partenza mercoledì 17 settembre, arrivo martedì 23 settembre
Costo: 250€/persona
La quota comprende: trasferimento da Varese a Lavena Ponte Tresa, pernottamenti, cene, colazioni, guida, credenziali del pellegrino, borraccia, sacca.
La quota non comprende: viaggio di ritorno e pranzi al sacco.
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL VIAGGIO
Per info: viafranciscalucomagno@gmail.com
