In Tv lo spot pubblicitario girato nei prati di Brinzio

È uscito lo spot pubblicitario di una nota marca di yogurt girato a Brinzio.

Galleria fotografica Il set televisivo nelle campagne di Brinzio 4 di 10

I prati del comune del Varesotto sono stati il set di una campagna pubblicitaria oggi visibile in TV. Le montagne di Varese e i suoi prati infatti, rappresentano il mondo ideale per chi ama la natura e il benessere.

Il Comune di Brinzio, sulla sua pagina Facebook, durante il mese di luglio aveva annunciato la presenza di cameraman al lavoro tra telecamere, furgoncini e gazebo (foto dal profilo Facebook del Comune di Brinzio). Sugli stessi canali oggi l’annuncio dell’uscita della pubblicità dove i più attenti riconosceranno il paesaggio tipo del Campo dei Fiori.