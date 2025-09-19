In Tv lo spot pubblicitario girato nei prati di Brinzio
I prati del comune del Varesotto sono stati il set di una campagna pubblicitaria di una nota marca di yogurt
È uscito lo spot pubblicitario di una nota marca di yogurt girato a Brinzio.
I prati del comune del Varesotto sono stati il set di una campagna pubblicitaria oggi visibile in TV. Le montagne di Varese e i suoi prati infatti, rappresentano il mondo ideale per chi ama la natura e il benessere.
Il Comune di Brinzio, sulla sua pagina Facebook, durante il mese di luglio aveva annunciato la presenza di cameraman al lavoro tra telecamere, furgoncini e gazebo (foto dal profilo Facebook del Comune di Brinzio). Sugli stessi canali oggi l’annuncio dell’uscita della pubblicità dove i più attenti riconosceranno il paesaggio tipo del Campo dei Fiori.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.