Inaugurati a Somma Lombardo due nuovi mezzi della Croce Rossa di Gallarate

In occasione della Fiera del Castello a Somma Lombardo, il Comitato CRI di Gallarate ha inaugurato in Piazza Vittorio Veneto due nuovi mezzi entrati in servizio sul territorio. Si tratta di un mezzo dedicato ai servizi di Logistica per il trasporto di materiale e attrezzature per i servizi di emergenza o di semplice supporto alle attività del Comitato e di un altro dedicato al trasporto disabili.

Entrambi i mezzi sono stati acquistati grazie ai contributi provenienti dal 5×1000.

Dopo la benedizione dei mezzi da parte di Don Mauro, il sindaco Stefano Bellaria e il presidente del Comitato Lorenzo Canziani, alla presenza dei volontari , del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, hanno tagliato il nastro rosso.

Il sindaco di Somma, rinnovando i complimenti per la vittoria alle Gare Nazionali di Primo Soccorso, ha elogiato i volontari «campioni per 365 giorni l’anno».



Una inaugurazione diversa dal solito perché sulla piazza non c'era una nuova ambulanza ma due mezzi che rappresentano una delle tante altre espressioni del nostro operato a livello nazionale e internazionale: l'inclusione sociale e l'operatività in caso di calamità. «Due nuovi mezzi arrivati grazie alla generosità dei cittadini del nostro territorio che hanno scelto di destinare il 5×1000. Mezzi che ritornano ai cittadini intrisi di quell'umanità che guarisce le ferite del corpo e dell'anima».

«Diverse azioni. Diversi modi di raccontare la nostra storia. Diverse facce di uno stesso impegno. L’Umanità declinata in diverse forme. L’umanità al centro del nostro operare quotidiano. Un ringraziamento speciale a Don Mauro, all’amico Stefano Bellaria e a tutti i Volontari, le Sorelle e i membri del Corpo Militare CRI presenti alla cerimonia».