Incendio in un distributore di benzina a Colturano: due lavoratori feriti e messa in sicurezza dell’area
Un incendio causato da una fiammata durante operazioni di manutenzione a un distributore di carburante ha coinvolto due operai e il titolare dell’impianto. Intervenuti i Vigili del Fuoco e il nucleo NBCR
Una violenta fiammata ha interessato questa mattina un distributore di carburante situato lungo la SP39, nel comune di Colturano. L’incidente è avvenuto durante operazioni di manutenzione su un impianto di distribuzione del GPL. L’incendio ha coinvolto tre persone: due operai, che hanno riportato ustioni, e il titolare dell’impianto, in stato di shock.
Il primo operaio, un uomo di 21 anni, ha subito ustioni di secondo grado al volto, agli arti superiori e inferiori, mentre il secondo, di 59 anni, ha riportato ustioni al volto e al braccio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano per le cure del caso. Altre due persone, i gestori del distributore, sono state valutate sul posto senza necessità di ospedalizzazione.
Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Milano, coadiuvati dal nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. All’arrivo delle squadre, non era più presente alcun incendio attivo, ma le operazioni di bonifica sono in corso. Le forze dell’ordine stanno anche effettuando accertamenti per chiarire le cause precise dell’accaduto.
Nel corso delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche elisoccorso, automedica, auto infermieristica, due ambulanze, i Carabinieri e l’ATS, per garantire l’assistenza alle persone coinvolte e la sicurezza dell’area. L’amministrazione locale, insieme alle autorità competenti, sta monitorando da vicino la situazione per prevenire futuri incidenti e per supportare le indagini in corso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.