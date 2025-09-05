Incendio in un distributore di benzina a Colturano: due lavoratori feriti e messa in sicurezza dell’area

Una violenta fiammata ha interessato questa mattina un distributore di carburante situato lungo la SP39, nel comune di Colturano. L’incidente è avvenuto durante operazioni di manutenzione su un impianto di distribuzione del GPL. L’incendio ha coinvolto tre persone: due operai, che hanno riportato ustioni, e il titolare dell’impianto, in stato di shock.

Il primo operaio, un uomo di 21 anni, ha subito ustioni di secondo grado al volto, agli arti superiori e inferiori, mentre il secondo, di 59 anni, ha riportato ustioni al volto e al braccio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano per le cure del caso. Altre due persone, i gestori del distributore, sono state valutate sul posto senza necessità di ospedalizzazione.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Milano, coadiuvati dal nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. All’arrivo delle squadre, non era più presente alcun incendio attivo, ma le operazioni di bonifica sono in corso. Le forze dell’ordine stanno anche effettuando accertamenti per chiarire le cause precise dell’accaduto.

Nel corso delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche elisoccorso, automedica, auto infermieristica, due ambulanze, i Carabinieri e l’ATS, per garantire l’assistenza alle persone coinvolte e la sicurezza dell’area. L’amministrazione locale, insieme alle autorità competenti, sta monitorando da vicino la situazione per prevenire futuri incidenti e per supportare le indagini in corso.