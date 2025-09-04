Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente a Castellanza: investito un pedone di 52 anni, gravi le sue condizioni

Violento impatto lungo viale Don Minzoni a poca distanza dalla Saronnese a confine con Legnano

Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025

Soccorritori a Castellanza per un incidente accaduto alle 15.30 di oggi, giovedì 4 settembre. Una motociclista ha investito un pedone di 52 anni che stava attraversando la strada. Un violento impatto verificatosi lungo viale Don Minzoni a poca distanza dalla Saronnese a confine con Legnano.

Galleria fotografica

Grave pedone investito a Castellanza 4 di 5
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025

Sia il pedone che il centauro hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 intervenuto sul posto con due ambulanze e l’automedica. Il castellanzese investito è stato portato in “codice rosso” al pronto soccorso di Legnano, in immediato pericolo di vita.

Alle 17 la viabilità lungo l’arteria principale era ancora rallentata per permettere i rilievi del caso da parte della Guardia di Finanza.

Generico 01 Sep 2025

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Grave pedone investito a Castellanza 4 di 5
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025
Incidente a Castellanza: 4 settembre 2025

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.