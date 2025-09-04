Incidente a Castellanza: investito un pedone di 52 anni, gravi le sue condizioni

Soccorritori a Castellanza per un incidente accaduto alle 15.30 di oggi, giovedì 4 settembre. Una motociclista ha investito un pedone di 52 anni che stava attraversando la strada. Un violento impatto verificatosi lungo viale Don Minzoni a poca distanza dalla Saronnese a confine con Legnano.

Sia il pedone che il centauro hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 intervenuto sul posto con due ambulanze e l’automedica. Il castellanzese investito è stato portato in “codice rosso” al pronto soccorso di Legnano, in immediato pericolo di vita.

Alle 17 la viabilità lungo l’arteria principale era ancora rallentata per permettere i rilievi del caso da parte della Guardia di Finanza.