Incidente a Castellanza: investito un pedone di 52 anni, gravi le sue condizioni
Violento impatto lungo viale Don Minzoni a poca distanza dalla Saronnese a confine con Legnano
Soccorritori a Castellanza per un incidente accaduto alle 15.30 di oggi, giovedì 4 settembre. Una motociclista ha investito un pedone di 52 anni che stava attraversando la strada. Un violento impatto verificatosi lungo viale Don Minzoni a poca distanza dalla Saronnese a confine con Legnano.
Sia il pedone che il centauro hanno ricevuto le prime cure dal personale del 118 intervenuto sul posto con due ambulanze e l’automedica. Il castellanzese investito è stato portato in “codice rosso” al pronto soccorso di Legnano, in immediato pericolo di vita.
Alle 17 la viabilità lungo l’arteria principale era ancora rallentata per permettere i rilievi del caso da parte della Guardia di Finanza.
