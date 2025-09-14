Varese News

Incidente a Gornate Olona: cinque persone coinvolte in un ribaltamento

L’intervento è avvenuto intorno alle 20.30. I soccorritori hanno trasportato due persone in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese

Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 13 settembre a Gornate Olona, in via Giacomo Matteotti. Un’auto si è ribaltata intorno alle 20.30. Due degli occupanti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tradate per mettere in sicurezza il veicolo e l’area; i Carabinieri della Compagnia di Tradate per i rilievi del caso; due ambulanze della Croce Rossa di Varese coordinate da Soreu Laghi. Il personale sanitario ha assistito cinque persone.

Due trasporti in ospedale

I due feriti lievi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese poco dopo le 22. Entrambi i trasporti sono avvenuti in codice verde, segno che le condizioni non destavano particolare preoccupazione.

Pubblicato il 14 Settembre 2025
