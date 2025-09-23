Incidente fra tre auto sulla A8 a Fagnano Olona: Vigili del Fuoco in azione
Nello scontro, avvenuto nella mattinata di martedì 23 settembre, una persona è rimasta ferita in maniera lieve
Verso le ore 09:00 di martedì 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Fagnano Olona, lungo l’autostrada A8, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Gli operatori dei vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e garantire la sicurezza della zona.
Durante l’incidente, una persona è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni sono state completate con il coordinamento delle forze dell’ordine e dei sanitari, mentre la viabilità nella zona è stata temporaneamente rallentata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.