Incidente fra tre auto sulla A8 a Fagnano Olona: Vigili del Fuoco in azione

Verso le ore 09:00 di martedì 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Fagnano Olona, lungo l’autostrada A8, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Gli operatori dei vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e garantire la sicurezza della zona.

Durante l’incidente, una persona è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni sono state completate con il coordinamento delle forze dell’ordine e dei sanitari, mentre la viabilità nella zona è stata temporaneamente rallentata.