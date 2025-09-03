Varese News

Incidente mortale a Domodossola: donna investita da un camion in manovra

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, per la donna non c'è stato nulla da fare: i traumi riportati nell'impatto sono stati fatali e il decesso è avvenuto sul posto

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Una donna di 83 anni ha perso la vita stamattina, mercoledì 3 settembre, a Domodossola, dopo essere stata investita da un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 nel parcheggio del supermercato in via Giovanni XXIII, nel rione Cappuccina.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, originaria del luogo, è stata investita da un autoarticolato che stava eseguendo una manovra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola, a cui spetterà ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le cause che hanno portato a questa tragica fatalità.

Pubblicato il 03 Settembre 2025
