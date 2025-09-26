Varese News

Incidente nella notte a Milano in viale Papiniano: sei giovani feriti

Scontro tra due auto poco dopo la mezzanotte, tre ambulanze sul posto. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni

Poco dopo la mezzanotte in viale Papiniano si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture e sei persone, tutti uomini giovanissimi: tre diciottenni, un diciassettenne, un sedicenne e un ventinovenne.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Milano, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e tre ambulanze coordinate dalla centrale operativa Soreu Metropolitana.

I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, tutti classificati in codice verde, quindi non in pericolo di vita. Tre dei giovani sono stati trasportati in diversi ospedali cittadini: il Policlinico, il San Carlo e il Fatebenefratelli.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
